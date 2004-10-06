تكنيك علي كريمي برگ برنده ايران دربرابرآلمان خواهد بود

مجيد جهانپور مربي وكارشناس فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: هرچند با توجه به درپيش بودن ديداربا قطر، مسابقه با آلمان درشرايط مناسبي برگزارنمي شود واحتمال مصدوميت وخستگي بازيكنان وجود دارد، ولي ديداربا نايب قهرمان جهان افتخاري براي فوتبال ما محسوب مي شود ومي تواند اعتماد بنفس بازيكنان براي ديدارحياتي مقابل قطررا افزايش دهد.

جهانپورتاكيد كرد: فوتبال ما بايد به ديداربا قطرفراترازيك مسابقه عادي نگاه كند وبا توجه به سرنوشتي كه تيمهاي نوجوانان و جوانان ما مقابل اين تيم داشتند، بايد مراقب باشيم تا گرفتارحاشيه پردازيهاي اين تيم نشويم وازهمين روديدارتداركاتي مقابل آلمان محك مناسبي براي چنين ديداري خواهد بود.

وي تجربه بازي بدون دايي را ازديگر محاسن ديداربا آلمان برشمرد واظهارداشت: حضورعلي دايي همواره به لحاظ فني، روحي ومديريتي درتيم ملي وزنه سنگيني محسوب مي شد، ولي غيبت اودراين ديدارباعث مي شود تا تيم ملي درمقابل چنين آزمايشي قراربگيرد وببيند تا چه اندازه مي تواند خود را با اين شرايط تطبيق دهد. تصورمن اين است هاشميان وعنايتي گزينه هاي مناسبي براي جايگزيني دايي هستند واين فرصت جدي خواهد بود تا مربيان بدنبال گزينه مناسب براي پيدا كردن جايگزين مناسب دايي در ديداربا قطرخواهد بود.

جهانپورباانتقادازسيستم تيم ملي تصريح كرد: اشكالي كه درسيستم1-3-2-4 كه برانكواعتقاد زيادي به آن دارد، يكنواختي اين سيستم است وتيمهايي كه چند بازي ما را زيرنظربگيرند، به راحتي مي توانند شيوه هاي مقابله با آن را بكارببرند. به اعتقاد من براي اينكه بتوانيم اصل غافلگيري را درمواجهه با حريفان بكارببريم بايد بفكراستفاده ازسيستمهاي نزديك به شيوه باشيم. علاوه براين كندي آهنگ تيمي است كه به سختي تيم ما را ازحالت دفاع به حمله تغييرآهنگ مي دهد وبه همين دليل كمترمي توانيم روي ضد حملات به گل دست پيدا كنيم.

كارشناس ومربي فوتبال كشوربا بيان اينكه دراين ديداربازيكنان تكنيكي تيم ملي مي توانند برگ برنده ما درمقابل آلمان باشند، يادآورشد: فاصله فوتبال ما وآلمان بيش ازدوگل نيست، ولي اين فاصله با توجه به عملكرد وشرايط روحي، رواني بازيكنان مي تواند حتي به صفربرسد ودراين شرايط اين تكنيك بازيكناني نظيرعلي كريمي است كه مي تواند نقطه اتكا وبرگ برنده تيم ملي باشد.