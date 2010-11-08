86 جایگاه سوخت در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست استانداری گلستان از در دست ساخت بودن 17 جایگاه سوخت جدید در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 16.5 میلیون مترمکعب معادل 70 درصد بنزین، سی ان جی مصرف می کنیم و کل سهمیه جایگاههای بنزین را جذب کرده ایم.

باختری در ادامه گفت: در مهر 88 معادل 34 میلیون لیتر در استان بنزین مصرف شده است که در مهر ماه سال 89 این مقدار به 30 میلیون لیتر رسید.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان بیان داشت: در سال 88 حدود یک میلیارد و 146 میلیون لیتر بنزین، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز مصرف شده است.

وی یادآور شد: جمع رقم آن پنج هزار و 944 میلیارد ریال است و تفاوت این رقم با نفت خلیج فارس حداقل 40 درصد است و با وارد مدار شدن کامل نیروگاه علی آباد به چرخه استفاده از سوخت، این رقم افزایش می یابد.



وی افزود: هر جا که اختلاف نرخ باشد فساد هم هست و در حال حاضر اختلاف قیمت فرآورده های نفتی در کشورهای همجوار معنی دارد در ترکیه بنزین دو هزار و 500 تومان و نفت گاز هزار و 460 تومان است و کافی است این رقم را با قیمت نفت و گاز ایران مقایسه کنید.