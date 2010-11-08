اعتراض مدیر باشگاه استقلال به شبکه سه/ تودیع مدیر رادیو گفتگو

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو خسروشاهی، دوبلور با سابقه هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد پخش فیلم‌های خارجی با زیرنویس فارسی تهدیدی برای هنر دوبله محسوب می‌شود.



- فرزاد موتمن، کارگردان بر خلاف نظر خسروشاهی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها تاکید کرد هنر دوبله در ایران به دلیل دست بردن در هویت فیلم‌های خارجی، تحریف، جابجایی قصه و نیز تغییر در روابط کاراکترها سمی برای اکران فیلم‌های خارجی است.



-بهروز مفید، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "گمشده" در گفتگو با خبرگزاری مهر از بودجه کارهای اجتماعی گلایه و تاکید کرد بهتر است تلویزیون علاوه بر اینکه برای کارهای تاریخی بودجه خوبی صرف می‌کند از سریال‌های اجتماعی هم حمایت کند، چرا که باید نیازهای جوانان در این مجموعه‌ها مطرح شود.





نمایی از مجموعه تلویزیونی "گمشده"





- محمودرضا تخشید، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه تاکید کرد در مجموعه "خوش‌نشین‌ها" کلمات نامناسب اندک هستند و ما سعی کرده‌ایم از حداقل‌ها استفاده کنیم تا بدآموزی نداشته باشد.



- از چندی پیش پخش برنامه "بچه‌های دیروز" از شبکه تهران شروع شده است. این برنامه با اجرای گیتی خامنه و الهه رضایی نوستالوژی دوران کودکی بزرگسالان است و با استقبال مخاطبان رو به رو شده است. بعد از گذشت چهار قسمت بیش از 250 هزار نامه از طریق صندوق الکترونیکی به این برنامه ارسال شده است.



- هفته گذشته علی فتح‌الله زاده در اعتراض به نحوه گزارش برخی گزارشگران تلویزیونی به مدیر شبکه سه سیما اعتراض کرد. او قصد داشت اعتراض خودش را کتبی کند، اما نامه‌‌ای ننوشت و فقط اعتراض‌اش را رسانه‌ای کرد.



- مدیر شبکه یک از اقبال واحدی به خاطر برنامه "مستقیم آبادی" تقدیر کرد.



- هفته گذشته یکی از سایت‌ها اعلام کرد در قسمت 18 "قهوه تلخ" دوربین مداربسته دیده شده است.



- هفته گذشته مسعود ترقی‌جاه مدیر رادیو گفتگو بی‌مقدمه تودیع شد و این در حالی بود که قبل از تودیع شدن او شایعه‌اش در ساختمان شهدای رادیو در نیامده بود. هنوز مدیر جدید منصوب نشده و محمدحسین صوفی معاون صدا خودش بر این شبکه نظارت دارد. جالب است که هنوز گزینه‌ای برای مدیریت این شبکه رادیویی در نظر گرفته نشده است.



- باشگاه استیل آذین در نامه‌ای به علی دارابی معاون سیمای صداوسیما به نحوه گزارش ،گزارشگران دیدارهای پخش مستقیم چند هفته اخیر این باشگاه اعتراض کرد.



در بخشی از نامه‌ اعتراض‌آمیز امیر مهریزی، سرپرست باشگاه استیل آذین به علی دارابی معاون سیما آمده است: متاسفانه در گزارش پخش مستقیم چند هفته اخیر مسابقات این باشگاه در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای کشور و برخی برنامه‌های ورزشی مرتبط شرایطی حاکم است که به نظر می‌رسد برنامه‌ای جهت جریان‌سازی علیه این باشگاه که تنها باشگاه باقیمانده از نسل باشگاه‌های خصوصی است شکل گرفته است.



- هفته گذشته عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما چند تن از مدیران صدا و سیمای‌های مختلف از جمله چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد تغییر کردند.



- علیرضا پویا رئیس مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما با انتقاد از شیوه‌ استفاده از آمارهای این مرکز در رسانه‌ها گفت: هر رسانه‌ای از این داده‌ها به شیوه‌ای خاص استفاده می‌کند که موجب انحراف در داده‌ها می‌شود.



وی درباره اینکه چرا نتایج نظرسنجی‌ مرکز تحقیقات صدا و سیما همانند گذشته رسانه‌ای نمی‌شود؟ گفت: یک مرکز علمی و پژوهشی نباید درگیر کارهای حاشیه‌ای شود، چون این امر مخل کار علمی است. یک مرکز علمی باید فارغ از این حاشیه‌ها کارش را به طور دقیق انجام دهد. به این دلیل ما مستقیما اطلاعات و آمار را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار نمی‌دهیم، بلکه آن را به مدیران سازمان ارائه می‌دهیم، زیرا ما به رسانه‌ ملی وابسته هستیم.



- مرکز هنرهای نمایشی رادیو در راستای معرفی شخصیت‌های دینی، فلسفی و علمی در قالب نمایش‌های رادیویی، مجموعه‌ "مفسران قرآن کریم" را تدارک دیده است.



- مجید ندیری مدیر رادیو ورزش در گفتگو با خبرگزاری مهر از تغییر ضرباهنگ برنامه‌ها، کوتاه شدن آیتم‌ها، پوشش زنده مسابقات آسیایی، پاراآسیایی و جام ملت‌ها در رادیو ورزش خبر داد.



- مهران مهام، تهیه‌کننده "خوش نشین‌ها" در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: سریالی مثل "قهوه تلخ" قادر به رقابت با رسانه‌ ملی نیست. "خوش‌نشین‌ها" از رسانه‌ ملی پخش می‌شود و ما هم به رقابت با "قهوه تلخ" فکر نکرده‌ایم.



- مجتبی شاکری مدیر بخش اقتباس و پژوهش سیمافیلم اعلام کرد بعضی از فیلمنامه‌نویسان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان ما به دنبال جریانان سخیف و موج‌های کاذب هستند و به‌خود زحمت نمی‌دهند تا به حوزه ادبیات سری زده و در جهت تولید آثار با ارزش گام بردارند.