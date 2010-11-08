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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۲

طی 48 ساعت گذشته:

15 نفر در تصادفات جاده ای کردستان کشته و زخمی شدند

15 نفر در تصادفات جاده ای کردستان کشته و زخمی شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه کردستان از کشته و زخمی شدن 15 نفر در حوادث رانندگی طی 48 ساعت گذشته در این استان خبر داد.

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: متاسفانه طی 48 ساعت گذشته در جاده های اصلی و فرعی استان کردستان به دلیل وقوع چندین فقره تصادف 11 نفر کشته و چهار نفر نیز زخمی شدند.

وی عنوان کرد: افزایش شمار تصادفات رانندگی در 48 ساعت گذشته در جاده های استان کردستان در حالی اتفاق می افتد که میزان ترافیک در این مسیرها افزایش یافته و می طلبد که مسئولان و مدیران توجه جدی تری به مقوله توسعه و تعریض جاده های استان را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهند.

رئیس پلیس راه استان کردستان بیان داشت: علت وقوع تصادفات طی 48 ساعت گذشته در استان کردستان بیشتر انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز بوده است به نحوی که با توجه به بررسی های صورت گرفته 45 درصد دلیل وقوع تصادفات انحراف به چپ، 30 درصد سرعت غیرمجاز و 17 درصد موتورسیکلت سواران عامل اصلی بوده است.

نادری با اشاره به کم عرض بودن جاده ها و راه های ارتباطی استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به کوهستانی بودن استان از یک طرف و همچنین کم عرض بودن جاده های اصلی استان، لازم است که رانندگان وسائل نقلیه توجه بیشتری به مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

وی همچنین خواستار تلاش بیشتر مسئولان دستگاه ها و سازمان های متولی امر در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های راه سازی در کردستان شد و افزود: توسعه جاده ها و راه های ارتباطی استان کردستان می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش میزان تصادفات در این استان به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 1187126

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