به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی روز گذشته با حضور احد رضایی مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل، حامد میرزابابایی و محمود آموزگار دو عضو دیگر هیئت مدیره این انجمن در محل ساختمان فجر وزارت ارشاد برگزار شد.

زمان نمایشگاه کتب کاربردی؛ 22 تا 25 آبان

در ابتدای این نشست احد رضایی از برپایی این نمایشگاه در فاصله زمانی 22 تا 25 آبان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: ساعات بازدید از نمایشگاه بجز روز اول که 13 تا 19 است، در دیگر روزها از 9 تا 19 است.

وی دسترسی پژوهشگران به کتاب‌هایی که معمولاً به نمایشگاه کتاب تهران نمی‌رسند، معرفی تازه‌های نشر جهان و تغییر ذائقه خرید مخاطبان کتاب را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه کتب کاربردی عنوان کرد و با اشاره به 8 دوره پیاپی آن افزود: این نمایشگاه جای خود را در تقویم آموزشی و فرهنگی کشور باز کرده است.

ممنوعیت عرضه کتب اُفست در نمایشگاه

رضایی از ممنوعیت ورود کتاب‌های اُفست به هشتمین نمایشگاه کتب کاربردی و نیز آثاری خبر داد که اجازه ناشر خارجی آنها اخذ نشده است و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شیوه اعمال این ممنوعیت، ضمن اشاره به ارتباط 23 موسسه ایرانی مرتبط با انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل با بیش از 100 ناشر خارجی، گفت: ارتباط ما دوسویه است؛ ما اطلاعات بازار کتاب ایران را در اختیار آنها قرار می‌دهیم و آنها هم وضعیت بازار کتاب خودشان را به ما اعلام می‌کنند و در این ارتباطات کاملاً مشخص خواهد شد که چه کتابی بدون رعایت کپی‌رایت در بازار مقابل عرضه می‌شود.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل عرضه کتاب‌های تخصصی و دانشگاهی را از دیگر ویژگی‌های نمایشگاه کتب کاربردی برشمرد و به خبرنگاران اطمینان داد "با توجه به سیستم مرکزی فروش، قیمت کتاب‌های این نمایشگاه ثابت خواهد بود و هیچ کتاب مشترکی با دو قیمت متفاوت در نمایشگاه عرضه نخواهد شد".

تخفیف مصوب؛ 15 درصد / تخفیف برخی ناشران؛ 50 درصد

وی با اشاره به تخفیف 15 درصدی کتاب‌هایی که در این نمایشگاه عرضه می‌شوند، در عین حال از هماهنگی با برخی ناشران برای ارائه کتابهایشان با تخفیف 50 درصدی خبر داد.

به گفته رضایی 79 هزار عنوان کتاب به زبان‌های انگلیسی و فرانسه در هشتمین نمایشگاه کتب کاربردی عرضه می‌شود که 29 هزار عنوان آن کتاب‌های علوم انسانی، 14 هزار عنوان کتاب‌های مهندسی، 13 هزار عنوان کتاب‌های پزشکی، 13 هزار عنوان کتاب‌های علوم پایه، 7 هزار عنوان کتاب‌های هنر و مابقی کتب رشته‌های دیگر هستند.

60 درصد کتاب‌های نمایشگاه امسال چاپ سال 2009 به بعد هستند

بر اساس آمار مذکور 800 عنوان از این کتاب‌ها چاپ سال 2011 است که به روال متداول میان ناشران خارجی و چندماه پیش از کریسمس عرضه می‌شود. همچنین 12 هزار و 600 عنوان دیگر چاپ سال 2010، 23 هزار عنوان چاپ سال 2009 هستند و بقیه نیز در فاصله سال‌های 2005 تا 2007 چاپ شده‌اند. بر اساس این آمار 60 درصد کتاب‌های نمایشگاه امسال چاپ سال 2009 به بعد هستند.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل همچنین از عرضه 1000 عنوان کتاب فارسی توسط ناشران دانشگاهی داخلی و نیز 4000 عنوان کتاب عربی توسط سه نماینده ایرانی و به نمایندگی از 30 ناشر جهان عرب در نمایشگاه کتب کاربردی خبر داد که با این آمار، تعداد کل کتاب‌هایی که از 500 ناشر خارجی در هشتمین دوره این نمایشگاه عرضه‌ می‌شود از مرز 83 هزار عنوان می‌گذرد.

رشد 8 برابری تعداد کتاب‌های هشتمین دوره نمایشگاه نسبت به دوره اول

در این نشست همچنین حامد میرزابابایی عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل از رشد 8 برابری تعداد عناوین کتب عرضه شده در هشتمین دوره نمایشگاه نسبت به دوره اول آن خبر داد و به تلاش انجمن متبوعش برای نزدیکی هر چه بیشتر بازار کتب تخصصی در خارج از کشور به بازار داخلی آنها اشاره کرد و گفت: در همین راستا نشست سالانه هم‌اندیشی نشر از ساعت 15 تا 18 روز 24 آبان و با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد و کارشناسان این حوزه در محل سالن نشر نمایشگاه کتب کاربردی برگزار می‌شود.

وی با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن ناشران در حوزه عرضه کتاب‌های خارجی ابراز امیدواری کرد نشست مذکور به دور از تعارفات معمول برگزار شود و حاضران در آن بتوانند به صورت صریح و شفاف مسائل مبتلابه خود را با بهمن دری مطرح کنند.

در نشست خبری نمایشگاه کتب کاربردی همچنین محمود آموزگار دیگر عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل در سخنانی کوتاه با ابراز تاسف از رشد کم صنعت نشر ایران در مقایسه با بضاعت علمی و فرهنگی که در گذشته‌اش دارد، برپایی نشست "بازار کتاب ایران" را در نمایشگاه اخیر کتاب فرانکفورت گامی در جهت معرفی توانمندی‌های این صنعت دانست و بر معرفی نشر ایران در خارج از کشور تاکید کرد.