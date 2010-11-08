303 واحد پستی در چهارمحال و بختیاری فعال است

حمیدرضا فضل‌علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در حال حاضر در این استان 19 دفتر شهری، 96 دفتر خدمات ارتباطی و 25 نماینده روستایی وجود دارد.

وی افزود: بر همین اساس در مجموع 303 واحد پستی در این استان فعال است که بر همین اساس 40 درصد دفاتر در حوزه شهری و 60 درصد دفاتر در روستاها مستقر هستند.

فضل علی‌پور از وجود 10 هزار دفتر خدماتی ICT و 214 صندوق پستی در این استان خبر داد و گفت: سرانه پوشش پستی استان دو هزار و 947 نفر و 53 کیلومتر است.

وی اذعان داشت: باتوجه به سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به شهروندان استان چهارمحال و بختیاری توانسته است رتبه اول و دوم کشوری را از لحاظ خدمات‌رسانی و توسعه دفاتر به دست آورند.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر 9 خط مبادله و 14 واحد مبادله استانی در این استان فعال است، گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود شش میلیون مرسوله جابه‌جا شده که با توجه به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته این رقم تا پایان سال به 20 میلیون مرسوله افزایش می‌یابد.

فضل‌علی‌پور در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این استان گفت: بر همین اساس با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت خدمات پستی نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه شاهد کاهش هزینه خدمات پستی هستیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 33 درصد خرید مردم کشورهای اروپایی از طریق اینترنت صورت می‌پذیرد و فرهنگ‌سازی آن بین مردم ما نیز موجب مدیریت بر هزینه‌ها می‌شود.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری از واگذاری خدمات اپراتورها به پست دولتی خبر داد و گفت: نرم‌افزار و سامانه ارتباط با مردم در تمام واحدهای پستی استان ایجاد و مردم مستقیما با رئیس جمهوری ارتباط و بازخورد موضوع به خود شخص ارائه می‌شود.

وی ایجاد این سامانه ارتباطی را در راستای تحقق کابینه 70 میلیونی دانست و گفت: با گسترش این سامانه ارتباط با مسئولان برای مردم مهیا می‌شود.

فضل‌علی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر 90 درصد دفاتر ICT روستاهای شهرکرد زیر پوشش این سامانه هستند، گفت: با توجه به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته بیش از 100 دفتر دیگر نیز اضافه می‌شود و در تلاش هستیم مابقی روستاها به این شبکه گسترده متصل شوند.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ایجاد صندوق ایمیل شخصی یا آدرس مجازی و کد 10 رقمی که آدرس واقعی شهروندان و حاوی اطلاعات پرداخت قبوض مصرفی‌شان است در استان راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسد.

فضل‌علی‌پور از به هنگام‌سازی کد‌پستی در شهرستان فارسان خبر داد و گفت: هر واحد باید کدپستی جداگانه استانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در پست تمبرهای ویژه به مناسبتهای مختلف تهیه می‌شود، گفت: در حال حاضر تمبر با نشان قهرمانان ورزشی استان در دستور کار قرار گرفته است.