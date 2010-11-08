انتظامی در گفتگو با مهر: مدیریت زرد در حوزه مطبوعات باید برچیده شود

حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رویه چند ساله این بوده که هر تشکل صنفی که بنده را برای حضور در جلسه خود و همدلی و همفکری دعوت کند شرکت کرده ام و این آمادگی همچنان ادامه دارد زیرا علاوه بر وظیفه ارتباطی و خدمتگزاری، بیشترین استفاده را خود نماینده می کند که دیدگاهش پخته تر می شود.

شورای مشورتی خود را به زودی اعلام می کنم

نماینده منتخب مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت که برای چهارمین دور متوالی انتخاب شده است از تشکیل شورای مشورتی خود خبر داد و همچنین تشکیل کارگروههایی را در دستور کار دانست و گفت: چهار کار گروه در حوزه روزنامه و نشریات سیاسی، نشریات محلی، نشریات عمومی و نشریات تخصصی - اختصاصی با حضور مدیران مسئول با سردبیران برگزیده تشکیل خواهد شد. وظایف هر کارگروه که با نماینده مدیران مسئول، جلسات ماهانه خواهد داشت علاوه بر تقویت توان کارشناسی نماینده، انتقال جمع بندی ها به نشریات مشابه و اخذ بازخورد از آنهاست.

وی ادامه داد: قاعدتا این کارگروه ها در رویه پردازی و تنظیم آئین نامه هایی که در هیئت نظارت تصویب می شود نیز کارایی خواهند داشت. این آئین نامه ها همه ذینفعان یعنی نشریات و ناظران را به تلقی واحد نزدیک می سازد و وحدت رویه ایجاد می کند و از رفتارهای سلیقه ای و متفاوت در سطح ادارات کل استانی وزارت ارشاد، ستاد مطبوعاتی این وزارتخانه و حتی هیئت نظارت جلوگیری می کند و از این جهت عدالت مطبوعاتی محسوب می شود.

حسین انتظامی تاکید کرد: نماینده مدیران مسئول باید از حالت یک فرد خارج شود و در قالب نمایندگی، نهادسازی شود. وقتی به صورت نهاد درآید گردش اطلاعات و هم افزایی و اثربخشی رخ می دهد و در آن صورت، نماینده اولا به معنای واقعی، برآمده صنف خواهد بود و دغدغه های آنان را درک می کند و ثانیا با انتقال درست اطلاعات، آنان را از بلاتکلیفی خارج می سازد.

وی ادامه داد: به دلیل رفتارهای یک ساله اخیر حوزه مطبوعاتی وزارت ارشاد و با توجه به آن که افکار عمومی و همکاران مطبوعاتی معمولا برداشت مشترک از حوزه مطبوعاتی ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات دارند جایگاه این هیئت نیازمند بازتعریف و بازنمایی است.

نماینده منتخب مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت با بیان اینکه هیئت نظارت یک شورای فرادستگاهی و عالی رتبه است و شان او ایجاب می کند در چارچوب معاونت یک وزارتخانه تعریف نشود به مهر گفت: هیئت نظارت تصمیم دارد مطابق تبصره 3 ماده 10 قانون مطبوعات دبیرخانه مستقلی داشته باشد تا موردی که در دستور کار قرار می گیرد مستقل از تلقی های یک فرد باشد.

وی افزود: هیئت نظارت با مصوبات اخیر خود از جمله ضرورت وجود تذکرات چند باره و قبلی هیئت برای طرح پرونده توقیف یک نشریه، ضرورت حداقل چهار رای برای توقیف - در حالی که قبلا در جلسات 5 نفره 3 رای کفایت می کرد - نشان داده است چهره خشنی که از این هیئت تصویر می شود نادرست است.

انتظامی اضافه کرد: وزیر ارشاد که شخصیتی معتدل و قابل احترام است منطقا ارزیابی می کند که در یکسال گذشته، همکاران او در حوزه معاونت مطبوعاتی چه کرده اند که تقریبا صدای همه مطبوعات و خبرگزاریها را در آورده است.

وی ادامه داد: مدیریت زرد در حوزه مطبوعات باید برچیده شود. رفتار و گفتار توهین آمیز اصولا قابل دفاع نیست، چه رسد به خبرنگاران و مدیران رسانه ای.

نمایشگاه امسال مطبوعات در شأن مطبوعات و رسانه ها نبود

نماینده منتخب مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت با بیان اینکه نمایشگاه امسال مطبوعات در شآن مطبوعات و رسانه ها نبود گفت: البته همه ما از زحمات متولیان این نمایشگاه قدردانی می کنیم و به آنان "خدا قوت" می گوییم اما باید علت پائین بودن استقبال، آسیب شناسی شود و بویژه درباره مسائل حاشیه ای آن کمیته تحقیق تشکیل شود.