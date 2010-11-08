جلب مشارکت گروه های مرجع در کردستان ضروری است

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به برنامه های استان کردستان در ایام هفته جاری در راستای ترویج ازدواج، اظهار داشت: جلب مشارکت گروه های مرجع و اقشار مختلف مردم برای ترویج ازدواج در بین جوانان استان کردستان امری لازم و ضروری است.

وی عنوان کرد: متاسفانه با توجه به عدم وجود برنامه ای جامع و مناسب طی سال های گذشته در سطح کشور و به همانند آن در استان کردستان، سن ازدواج افزایش چشمگیری داشته است و برای مقابله با این مهم تنها به فعالیت های موردی چند سازمان و دستگاه دولتی بسنده می شد که این وضعیت باعث بالارفتن سن ازدواج و کاهش تمایل جوانان به انجام این فریضه مهم دینی و اجتماعی در جامعه شد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان ملی جوانان با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی برنامه ای جامع را در حوزه ازدواج جوانان طراحی و تدوین کرده است که این برنامه در حال حاضر در قالب های مختلف و در راستای ترویج ازدواج آسان و تشویق و ترغیب جوانان به انجام این فریضه مهم در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار جامعه و گروه های مرجع برای ورود به این مقوله را بسیار با اهمیت ذکر کرد و افزود: در حال حاضر افرادی در سطح جامعه به صورت خودجوش در امر تسهیل ازدواج فعالیت های را به صورت موردی انجام می دهند که با حمایت های مادی و معنوی از آنها می توان قدم های مثبتی را در راستای تسهیل امر ازدواج در جامعه برداشت.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های استان کردستان در راستای تسهیل در امر ازدواج طی هفته جاری، عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه جوانان، ازدواج و خانواده با مشارکت دستگاه های دولتی و تشکل های حوزه جوانی، برگزاری همایش تجلیل از خادمین ازدواج، برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان فرهنگی دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی، برگزاری جشن های ازدواج گروهی توسط دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی و برپایی کارگاه های آموزش مهارت های زندگی از جمله مهمترین برنامه های استان در ایام هفته جاری به شمار می رود.