مشاور امور بهداشتی و درمانی استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم صادر شده خطاب به رحیم محمدی آمده است: "با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور اجرایی و پیگیری امور بهداشتی و درمانی استاندار کردستان منصوب می کنم و شایسته است اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد و یقینا همه دستگاه های اجرایی و مسئولان استان همکاری همه جانبه و لازم در این امر خطیر با شما خواهند داشت".

در ادامه حکم استاندار کردستان آمده است: "چهار محور اصلی دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور خط مشی مسائل جنابعالی خواهد بود".

رحیم محمدی از نیروهای بومی استان و فرزند شهید است که در کارنامه کاری وی مدیر عاملی جمعیت هلال احمر و مدیریت در نظام پزشکی قانونی استان کردستان به چشم می خورد.

علیرضا شهبازی که از 14 تیرماه به عنوان استاندار کردستان منصوب و فعالیت خود را آغاز کرده است تاکنون افراد مختلفی را به عنوان مشاور در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، سرمایه گذاری، راهبردی و امور اجرایی، فرهنگی و امور رسانه ای منصوب کرده است.