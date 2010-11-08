سه هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری بازرسی شد

اسماعیل کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، جلوگیری از تخلفات، اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار و برقراری آرامش در بازار همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از مهمترین اهداف اجرای طرح بازرسی از اماکن صنفی است.

وی افزود: در این طرح علاوه بر واحدهای صنفی خرده فروش، واحدهای عمده فروش، انبار و سردخانه‌ها، شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی توسط بازرسان سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی استان مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

کاویانی تصریح کرد: اجرای طرح تنظیم بازار از سوی وزارت بازرگانی می‌تواند تا حد بسیار زیادی تبعات و مشکلات فراروی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را از میان ببرد.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این مانور همزمان در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است که برهمین اساس بازرسان سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی، آمادگی خود را برای تنظیم بازار و برخورد با متخلفان به نمایش می‌گذارند.

وی تاکید کرد: بازرسان با پوشش مخصوص بازرسی و گشتهای خودرویی از واحدهای صنفی خرده فروشی و عمده‌فروشی، انبار و سردخانه‌ها، واحدهای تولیدی و توزیعی بازدید خواهند کرد.

کاویانی با بیان اینکه در این مانور بیش از 80 بازرس حضور دارند، گفت: این در حالیست که به منظور جذب مشارکت بیشتر مردم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند به عنوان بازرس افتخاری و ویژه ‌در اجرای‌ این طرح شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بازرسان سازمان بازرگانی استان بیش از سه هزار و 48 واحد صنفی را بازرسی و با 286 واحد توزیعی و تولیدی به علت تخلف در فروش برخورد قانونی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشان و متخلفان گفت: ‌به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار بی‌وقفه به شکایات و گزارشهای مردمی رسیدگی می‌شود.