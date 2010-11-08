دو عضو شورای اسلامی شهر مریوان سلب عضویت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شورای اسلامی استان کردستان در جریان آخرین جلسه کاری خود طی روز گذشته و با توجه به مستندات موجود رای به سلب عضویت دو عضو شورای اسلامی شهر مریوان داده است و موارد را برای تصویب نهایی به هیئت حل اختلاف استان ارجاع داده است.

به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی استان کردستان، دو عضو شورای سلب عضویت شده شهر مریوان در دور سوم فعالیت شوراهای اسلامی تخلفات متعددی را انجام داده و با توجه به دادن تذکرهای مختلف نسبت به اصلاح امور اقدام نکرده اند و در نتیجه شورای سلامی استان نیز مجبور به ارائه پیشنهاد سلب عضویت آنها به هیئت حل اختلاف شده است.

همچنین از سوی دیگر و با توجه به سلب عضویت دو عضو شورای شهر دهگلان و تصمیم هیئت حل اختلاف استان، دو عضو علی البدل شورای شهر دهگلان به عنوان اعضا جدید شورا معرفی و فعالیت خود را آغاز کردند.

موارد تخلف دو عضو شورای شهر دهگلان مربوط به اولین سال فعالیت دور سوم شورای اسلامی شهر و روستاها بود که توسط فرماندار شهرستان قروه مورد پیگیری قرار گرفته بود که طی هفته جاری رای نهایی صادر و دو عضو علی البدل به عنوان اعضا اصلی شورا فعالیت خود را آغاز کردند.

استان کردستان در سلب عضویت شوراهای اسلامی در مناطق شهری دارای سابقه بوده و در طول سه سال اخیر ده ها مورد سلب عضویت به دلیل تخلفات اعضای شورا روی داده است.