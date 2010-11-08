  1. هنر
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۹

افراش به مهر خبر داد:

پایان داوری 370 اثر در مسابقه بین‌المللی چاپ مصحف شریف

پایان داوری 370 اثر در مسابقه بین‌المللی چاپ مصحف شریف

دبیر دهمین جشنواره صنعت چاپ از پایان داوری 310 اثر داخلی و 60 اثر خارجی شرکت کننده در نخستین مسابقه بین‌المللی چاپ مصحف شریف خبر داد و گفت: برگزیدگان این مسابقه فردا (سه‌شنبه) طی مراسمی در فرهنگسرای نیاوران معرفی می‌شوند.

یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مجموعاً 370 اثر به دبیرخانه نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف ارسال شد که از این میان 60 اثر داخلی و 310 اثر خارجی است.

به گفته وی سوریه، لبنان، مصر، اردن، الجزایر، ترکیه، هند، پاکستان، آلمان و آمریکا تعدادی از کشورهایی هستند که ناشران و چاپخانه‌دارانی از آنها برترین آثار چاپی خود را از قرآن کریم برای رقابت در این مسابقه ارسال کرده‌اند.

وی افزود: داوری این آثار روز گذشته به پایان رسید و فردا 18 آبان در مراسمی با حضور قائم‌مقام قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران معرفی می‌شوند.

سرپرست دفتر چاپ وزارت ارشاد اضافه کرد: ساعت 10 صبح امروز مراسم افتتاحیه نمایشگاهی از تمامی آثار ارسالی به این مسابقه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود که همه روزه از ساعت 9 تا 19 به مدت یک هفته (از 17 تا 20 آبان)پذیرای بازدیدکنندگان است.

به گفته یوسف افراش در این نمایشگاه برترین چاپ‌های 150 سال اخیر از قرآن کریم به معرض دید گذاشته می‌شود که از میان آنها می‌توان به آثار چاپی سنگی و سربی اشاره کرد.
 
بر اساس این گزارش نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف در دو بخش مسابقه واحد چاپی برتر قرآن کریم و مسابقه قرآن چاپی برتر برگزار می‌شود؛ بخش نخست به آماده‌سازی چاپ (لیتوگرافی)، چاپ یک رنگ و دو رنگ، چاپ چهار رنگ و بیشتر و صحافی (جلد سخت) و بخش دوم هم به آثار قرآن چاپی برتر یک یا دو رنگ، قرآن چاپی برتر چهار رنگ و قرآن چاپی برتر (بین الملل) اختصاص دارد.
کد مطلب 1187142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها