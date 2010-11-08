یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مجموعاً 370 اثر به دبیرخانه نخستین دوره مسابقات بینالمللی چاپ مصحف شریف ارسال شد که از این میان 60 اثر داخلی و 310 اثر خارجی است.
به گفته وی سوریه، لبنان، مصر، اردن، الجزایر، ترکیه، هند، پاکستان، آلمان و آمریکا تعدادی از کشورهایی هستند که ناشران و چاپخانهدارانی از آنها برترین آثار چاپی خود را از قرآن کریم برای رقابت در این مسابقه ارسال کردهاند.
وی افزود: داوری این آثار روز گذشته به پایان رسید و فردا 18 آبان در مراسمی با حضور قائممقام قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران معرفی میشوند.
سرپرست دفتر چاپ وزارت ارشاد اضافه کرد: ساعت 10 صبح امروز مراسم افتتاحیه نمایشگاهی از تمامی آثار ارسالی به این مسابقه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود که همه روزه از ساعت 9 تا 19 به مدت یک هفته (از 17 تا 20 آبان)پذیرای بازدیدکنندگان است.
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