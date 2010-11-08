یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مجموعاً 370 اثر به دبیرخانه نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف ارسال شد که از این میان 60 اثر داخلی و 310 اثر خارجی است.

به گفته وی سوریه، لبنان، مصر، اردن، الجزایر، ترکیه، هند، پاکستان، آلمان و آمریکا تعدادی از کشورهایی هستند که ناشران و چاپخانه‌دارانی از آنها برترین آثار چاپی خود را از قرآن کریم برای رقابت در این مسابقه ارسال کرده‌اند.

وی افزود: داوری این آثار روز گذشته به پایان رسید و فردا 18 آبان در مراسمی با حضور قائم‌مقام قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران معرفی می‌شوند.

سرپرست دفتر چاپ وزارت ارشاد اضافه کرد: ساعت 10 صبح امروز مراسم افتتاحیه نمایشگاهی از تمامی آثار ارسالی به این مسابقه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود که همه روزه از ساعت 9 تا 19 به مدت یک هفته (از 17 تا 20 آبان)پذیرای بازدیدکنندگان است.

به گفته یوسف افراش در این نمایشگاه برترین چاپ‌های 150 سال اخیر از قرآن کریم به معرض دید گذاشته می‌شود که از میان آنها می‌توان به آثار چاپی سنگی و سربی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف در دو بخش مسابقه واحد چاپی برتر قرآن کریم و مسابقه قرآن چاپی برتر برگزار می‌شود؛ بخش نخست به آماده‌سازی چاپ (لیتوگرافی)، چاپ یک رنگ و دو رنگ، چاپ چهار رنگ و بیشتر و صحافی (جلد سخت) و بخش دوم هم به آثار قرآن چاپی برتر یک یا دو رنگ، قرآن چاپی برتر چهار رنگ و قرآن چاپی برتر (بین الملل) اختصاص دارد.