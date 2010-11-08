اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قهرمانی تیم فوتبال کره‌شمالی در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا گفت: پس از دیدار ایران و سوریه در جمع خبرنگاران با صراحت گفتم کره‌شمالی و ازبکستان فینالیست این مسابقات می‌شوند اما تیم ازبکستان و تیم‌های دیگر نمی‌توانند حریف بازیکنان بزرگسال کره‌شمالی شوند و قطعا این تیم قهرمان آسیا خواهد شد.

وی اضافه کرد: هنوز روی حرفم ایستاده‌ام که تیم کره‌شمالی در مواقع ضروری از بازیکنان بزرگسال خود استفاده می‌کرد. آنها باید در بازی با ژاپن که 2 بر یک پیروز شدند، حداقل 10 گل به ثمر می‌رساندند و در بازی فینال هم ازبکستان برابر این تیم حرفی برای گفتن نداشت.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با بیان اینکه شاید در کشور کره‌شمالی چیزهایی کشف شده که دنیای فوتبال از آن بی خبر است، خاطرنشان کرد: آنها در رده نوجوانان از بازیکنان بزرگسال استفاده کردند و همین مسئله دلیل اصلی موفقیت‌شان در رقابت‌های قهرمانی آسیا بود.

تیم فوتبال نوجوانان کره‌شمالی عصر یکشنبه با پیروزی 2 بر صفر برابر ازبکستان برای نخستین بار عنوان نخست مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد.