خانه فرهنگ در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی همتیان صبح دوشنبه در نشست واحد علی آباد کتول افزود: به ازای هر 100 دانشجو در خوابگاههای منطقه یک مبلغ در نظر گرفته می شود.

وی فرهنگسازی با گفتگوهای چهره به چهره را از جمله اهداف و مزیتهای این طرح اعلام کرد.

وی یادآور شد: المپپاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های منطقه 10 و راه اندازی نمایشگاه دائمی فرهنگی در یکی از واحدهای دانشگاهی از جمله برنامه هاست.

همتیان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری و همایش منتخبان فرهنگی ویژه دانشجویان از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

16 دانشگاه استانهای گلستان و سمنان در منطقه 10 واقع شده است.