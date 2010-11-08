  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

خانه فرهنگ در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد ایجاد می شود

خانه فرهنگ در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور از ایجاد خانه فرهنگ در خوابگاه های دانشگاه های این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی همتیان  صبح دوشنبه در نشست واحد علی آباد کتول افزود: به ازای هر 100 دانشجو در خوابگاههای منطقه یک مبلغ در نظر گرفته می شود.

وی فرهنگسازی با گفتگوهای چهره به چهره را از جمله اهداف و مزیتهای این طرح اعلام کرد.
 
وی یادآور شد: المپپاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های منطقه 10 و راه اندازی نمایشگاه دائمی فرهنگی در یکی از واحدهای دانشگاهی از جمله برنامه هاست.
 
همتیان عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری و همایش منتخبان فرهنگی ویژه دانشجویان از دیگر برنامه های در دست اقدام است.
 
16 دانشگاه استانهای گلستان و سمنان در منطقه 10 واقع شده است.
کد مطلب 1187147

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها