مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) سه هزار متر فرش بافتند

امان الله حسین پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب افزود: پارسال و طی شش ماهه سال جاری بافندگان فرش، 541 تخته فرش با دوهزار 982 متر و به ارزش شش میلیارد و 45 میلیون ریال را به صورت سفارشی بافته و به کشورهای متقاضی ارسال کرده اند.

وی اظهار داشت: کل مبالغ دریافتی از فروش فرش به بافنده پرداخت می شود و این نهاد با حمایت و راهنمایی قالیبافان از سوء استفاده دلالان و واسطه ها جلوگیری می کند.



وی اظهار داشت: در این راستا کمیته امداد تاکنون 580 کارگاه قالی بافی غیر متمرکز خانگی در سطح استان ایجاد کرده است.



حسین پور آموزش، حرفه آموزی مقدماتی، پرداخت تسهیلات در قالب ابزار و لوازم کار، نظارت و کنترل مستمر کارشناسان پشتیبانی و بازار یابی دستبافته ها در بازارهای معتبرداخلی و خارجی را ازعلل موفقیت مجریان طرحهای قالی بافی برشمرد.



وی ادامه داد: هر ساله بافندگان فرش معاینه بینایی سنجی انجام داده ودر صورت هرگونه مشکلی به آن رسیدگی می شود.



وی بابیان اینکه درحال حاضر شهرستانهای شیروان، بجنورد و اسفراین بیشترین کارگاه قالی بافی را دارند تصریح کرد: این افراد علاوه بر بیمه حرف و مشاغل آزاد از مزایای بیمه قالی بافی نیز بهره مند می شوند.



برای حفظ کیان مقدس خانواده و تربیت صحیح فرزندان مددجو ایجاد مشاغل خانگی پایدار توسط این نهاد در اولویتهای برنامه ها قرار دارد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: حفظ کیان خانواده و تربیت فرزندان از اهداف مهم ایجاد اشتغال توسط زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد است.