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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) سه هزار متر فرش بافتند

مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) سه هزار متر فرش بافتند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان از ابتدای سال 88 تاکنون دو هزار و 982 متر فرش بافتند.

امان الله حسین پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب افزود: پارسال و طی شش ماهه سال جاری بافندگان فرش، 541  تخته فرش با دوهزار 982 متر و به ارزش شش میلیارد و 45 میلیون ریال را به صورت سفارشی بافته و به کشورهای متقاضی ارسال کرده اند.

وی اظهار داشت: کل مبالغ دریافتی از فروش فرش به بافنده پرداخت می شود و این نهاد با حمایت و راهنمایی قالیبافان از سوء استفاده دلالان و واسطه ها جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: در این راستا کمیته امداد تاکنون 580  کارگاه قالی بافی غیر متمرکز خانگی در سطح استان ایجاد کرده است.

حسین پور آموزش، حرفه آموزی مقدماتی، پرداخت تسهیلات در قالب ابزار و لوازم کار، نظارت و کنترل مستمر کارشناسان پشتیبانی و بازار یابی دستبافته ها در بازارهای معتبرداخلی و خارجی را ازعلل موفقیت مجریان طرحهای قالی بافی  برشمرد.

وی ادامه داد: هر ساله بافندگان فرش معاینه بینایی سنجی انجام داده ودر صورت هرگونه مشکلی به آن رسیدگی می شود.

وی بابیان اینکه درحال حاضر شهرستانهای شیروان، بجنورد و اسفراین بیشترین کارگاه قالی بافی را دارند تصریح کرد: این افراد علاوه بر بیمه حرف و مشاغل آزاد از مزایای بیمه قالی بافی نیز بهره مند می شوند.

برای حفظ کیان مقدس خانواده و تربیت صحیح فرزندان مددجو ایجاد مشاغل خانگی پایدار توسط این نهاد در اولویتهای برنامه ها قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: حفظ کیان خانواده و تربیت فرزندان از اهداف مهم ایجاد اشتغال توسط زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد  است.
کد مطلب 1187148

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