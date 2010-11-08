ساخت شناور تحقیقاتی تا 2 سال آتی/ ایجادایستگاه تحقیقاتی در قطب ‌جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در نشست خبری ظهر امروز یکشنبه با اشاره به اجرای پروژه ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی در این موسسه، افزود: در این زمینه قراردادی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ساخت این اقیانوس پیما به امضا رسید که وزارت علوم ساخت این اقیانوس پیما را به موسسه ملی اقیانوس شناسی واگذار کرد.

وی به اقدامات این موسسه در زمینه اجرایی کردن پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از بررسی سوابق سازندگان داخلی و خارجی و دعوت از آنها برای پیشنهاد ساخت این شناور تصمیم گرفته شد تا این اقیانوس پیما در داخل کشور توسط شرکتهای فعال در این حوزه اجرایی شود.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از نهایی شدن شرکت سازنده این اقیانوس پیما خبر داد و خاطر نشان کرد: سازمان صنایع دریایی به عنوان سازنده اولین شناور تحقیقاتی کشور انتخاب شد.

وی هزینه ساخت، تجهیز و نگهداری این اقیانوس پیما را 17 میلیارد تومان برآورد کرد و یاداور شد: برای ساخت این اقیانوس پیما 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شد از 7 میلیارد باقیمانده، مبلغ 3 میلیارد از سوی موسسه تامین می شود و 4 میلیارد نیز کسری بودجه داریم که تا چند روز آینده به اطلاع معاون علمی ریاست جمهوری می رسد.

چگینی همچنین از راه اندازی ناوگان تحقیقاتی درکشورخبر داد و در این باره توضیح داد: ایجاد ایستگاه تحقیقاتی درقطب جنوب یکی از برنامه های آتی این موسسه است که در این راستا نیاز به ایجاد ناوگان تحقیقاتی هستیم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی خاطر نشان کرد: علاوه بر ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی، مذاکره با سازندگان داخلی از بخشهای خصوصی و دولتی و برخی از ارگانهای دریایی برای خرید و ساخت شناورهای تحقیقاتی کوچکتر برای به کارگیری در آبهای خلیج فارس و دریای خزر انجام شده است.