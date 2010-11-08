آتش همچنان حیات وحش جنگلهای مریوان را قربانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین پایش روزانه از جنگلهای مریوان و سروآباد کردستان حاکی است که صد هکتار از جنگلهای منطقه گاران در 10 کیلومتری شرق مریوان سه روز بعد از بارندگی همچنان در آتش بی مهار می سوزد.

بنا به گزارش انجمن غیر دولتی چیا (انجمن سبز چیا) به مهر، بعد از روز 14 آبان ( سه روز بعد از بارندگی ) تعداد دفعات آتش سوزی بیشتر شده و آتش دامن جنگلهای "بیلو"، "گاران"، "کال بالا"، "چور" و "قلعه جی" را نیز گرفته است به طوری که تعداد آتش سوزی ها به 583 مورد در پنج ماه گذشته رسیده است.

مدیرعامل انجمن غیر دولتی سبز چیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آتش سوزیها بعد از بارندگی همچنان ادامه دارد و در آخرین آتش سوزی منطقه حفاظت شده "گاران" که تحت مدیریت اداره منابع طبیعی است طعمه آتش شده است.

محمد ناجی کانی سانانی با اشاره به عوامل متعدد وقوع آتش سوزی در جنگلها تاکید کرد: حیات وحش منطقه اولین قربانیان زبان بسته این فاجعه هستند و گونه های مختلف پستاندارن، پرندگان و خزندگان در آتش سوزیهای پی در پی تلف شده اند.

وی به سوختن گونه های وحشی مانند ملخها و حشرات، پرنده ها و پستاندارن در آتش سوزی جنگلها اشاره کرد و گفت: با اینکه امکانات کمی در انجمن سبز چیا وجود دارد اما مطالعات نشان می دهد در فصلهایی مانند اردیبهشت در هر متر مربع از 5 تا 15 ملخ در آتش می سوزد و لانه زنبورهای عسل، مورچه ها و موریانه ها که جزو چرخه اکولوژی محسوب می شوند به شدت تخریب شده و بحرانهای زیست محیطی در منطقه در حال ظهور است.

این فعال محیط زیست به تلفات پستاندارن در اثر آتش سوزی جنگلها اشاره و اضافه کرد: تلفات گونه های پستاندار به شدت افزایش یافته است؛ این در حالی است که منطقه از گونه های پستاندار زیادی مانند کل، بز، خرس، پلنگ، گراز، شغال، گورکن، گربه وحشی تالابی، کاراکال، خرگوش، روباه، جوجه تیغی، سنجاب، راسو، موش صحرایی، موش جنگلی، خارپشت، سمور، شوکا، خفاش و... بهره مند است.

وی اضافه کرد: گاهی عاملان آتش سوزی کشاورزان و کسانی هستند که بستر جنگل را به طمع گسترش زمینها آتش می زنند و با گسترش آتش، جنگل تراشی وسیعی صورت می گیرد و گاهی هم سوداگران حیات وحش منطقه عامل افزایش آتش در جنگلهای بکر منطقه هستند.

کانی ساسانی تاکید کرد: حیات طبیعی و معیشت مردم نیز به دنبال آتش سوزی های جنگل به دلیل وابستگی که بین درآمد و معیشت و طبیعت وجود دارد به خطر افتاده است چرا که جنگل و مرتع محل درآمد مردم است. بسیاری از شغلهای مردم بومی از ارتباط با طبیعت نشات می گیرد اما بر اثر این آتش سوزیهای غیر قابل مهار و دائمی زندگی شان در آستانه فروپاشی است.

این فعال محیط زیست با اشاره به پایشهای انجام شده بر روی حیات وحش منطقه و تاثیراتی که از آتش سوزی های پی در پی گرفته اند گفت: 19 گونه پستاندار، 4 گونه خزنده (9 گونه مار) 22 گونه درخت، 8 گونه درختچه، 10 گونه گیاهان بی نظیر بومی و 42 گونه پرنده بومی به دلیل نا امنی بر اثر آتش سوزی زیستگاههاشان را از دست داده اند و بسیاری از آنها تلف شده است.

وی به بحران ایستگاه پرنده های مهاجر در حاشیه تالاب زریوار به عنوان زیستگاهی ترانزیتی اشاره کرد و افزود: به سبب تخریبهای گسترده و تجاوز به حریم تالاب زریوار، دیگر پرندگان مهاجر زمستان گذر که قصد مهاجرت به خوزستان و جزایر جنوبی خلیج فارس را دارند نمی توانند در این منطقه استراحت و سپس پرواز کنند.

مدیرعامل انجمن غیر دولتی سبز چیا با انتقاد از فقدان چاره جویی و ارائه راه حلهای منطقی و علمی برای خاموش شدن فاجعه در جنگلهای غرب ایران گفت: سرمایه ملی در حال از دست رفتن است و خاک منطقه به سبب آتش سوزی به سرعت فرسوده شده و به صورت رسوب شده بعد از هر بارش پشت سدها جمع می شود.

کانی سانانی اضافه کرد: هزینه های میلیاردی که صرف ساخت سدها شده و می شود به سبب فقدان مدیریت و نبود ارزیابیهای زیست محیطی در منطقه، تبدیل به بخار و رسوبات شده و منطقه را با تنشهای اکولوژیک مواجه می کند.



وی با بیان اینکه تخریب در این مناطق به شدت بالا است، تصریح کرد: ما از مسئولان کلان کشور و نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به وضعیت نامطلوب جنگلها و محیط زیست و حیات وحش منطقه هستیم.

وی اظهار داشت: شدت آتش سوزی ها به حدی است که گاهی پرندگان تیزبین و باهوشی مثل عقابها نیز گرفتار شده و از بین می روند که برای نمونه یک عقاب نیم سوخته در حال مداوا در انجمن نگهداری می شود که امیدواریم بتواند به طبیعت برگردد. همچنین تصاویر بسیاری از گرفتار شدن گونه های خانوادگی مانند راسوها، خرگوشها در آتش ثبت شده که به شدت متاثر کننده است.

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گفتگو و گزارش از جواد حیدریان

عکس از انجمن سبز چیا