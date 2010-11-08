پنج هزار میلیارد ریال برای مدرسه سازی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا حافظی عصر یکشنبه در حاشیه راه اندازی مدرسه ای در گنبد افزود: در سال گذشته دولت سه هزار و 860 میلیارد ریال به این امر اختصاص داده بود و درسالجاری این کمکها رشد یافت.

وی اظهار داشت: همچنن در سال قبل خیرین ینز برای ساخت مدرسه بیش از هفت هزار میلیارد ریال متعهد شده بود که محقق شد.

به گفته حافظی در سالجاری نیز میزان کمکهای خیرین برای امر مدرسه سازی فزونی گرفت و بیش از 10 هزار میلیارد ریال برای این امر خیرین تعهد کرده اند.



به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم، یک واحد آموزشی سه کلاسه در روستــــای "سمبه مختوم" ازتوابع بخش مرکزی گنبدکاووس افتتاح شد و حدود 60 دانش آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی این روستا ادامه تحصیل خود را رسما در مدرسه جدید آغاز کردند.



برای عملیات اجرایی این واحد آموزشی که با مشارکت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس گلستان و یک بانوی خیر گنبدی به نام "فاطمه حکیمی" احداث شده است مجموعا یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.



این واحد آموزشی در زمینی به مساحت یک هزار و 500 متر مربع و با زیربنای 178 مترمربع و دارای 40 مترمربع سرویس بهداشتی و 5 متر مربع آبخوری مجزا طی یکسال احداث شده است.



حدود 150 میلیون ریال از هزینه احداث این واحد آموزشی توسط خیر گنبدی که بازنشسته فرهنگی است، پرداخت شده است و این رقم کل پاداش پایان خدمت این معلم بوده است.

همچنین مدرسه احداثی به نام مادر این معلم، مرحومه " حاجیه خاتون حکیمی" نامگذاری شده است.



آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق گلستان، حدود 55 هزار دانش آموز درسه مقطع تحصیلی دارد.