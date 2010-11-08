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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۵

اختصاصی مهر/

اتصال 52 هزار مدرسه روستایی به شبکه ملی اینترانت

اتصال 52 هزار مدرسه روستایی به شبکه ملی اینترانت

رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از اتصال 52 هزار مدرسه روستایی به شبکه ملی اینترانت خبر داد و گفت: همچنین بیش از هشت هزار محیط اداری و سازمانی آموزش و پرورش در روستاها به این شبکه متصل می شوند.

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هفدهم آبان ماه همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ تفاهم نامه ای با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص امضا می کنیم.

رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با اجرای این طرح تمام مجتمعهای آموزشی ما به شبکه ملی اینترانت متصل می شوند و از این پس می توانیم ارتباط دو سویه ای با مسئولان این مجتمعها و مدارس داشته باشیم و آمار دقیقی از وضعیت مدارس، دانش آموزان و معلمان بدست آوریم.
 
اسدی گرمارودی درباره آخرین وضعیت آمارگیری دقیق در آموزش و پرورش گفت: تمام آمار مربوط به دانش آموزان، معلمان، فضاهای آموزشی و... جمع آوری شده و در حال تطبیق آن هستیم و تا پایان آبان ماه آمار جدید و دقیقی را از این سه آیتم ارائه می کنیم.
 
 
کد مطلب 1187157

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