داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: نماز یکی از مهمترین احکام دینی مسلمانان است و خانواده‌ها باید تمام تلاش خود را برای دعوت فرزندان به اقامه نماز از سنین پایین بکار گیرند.

وی افزود: انس جوانان و نوجوانان با نماز و نیایش ارتباط آنان را با خداوند متعال نزدیک‌تر و تربیت آنان را آسان‌تر خواهد کرد.

رضوانی از تصویب 10 عنوان ویژه برنامه پیرامون ترویج فرهنگ اقامه نماز در این نشست خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری نماز با موضوع نماز و نیایش، در رشته‌های نمایشنامه نویسی، فیلمنامه، فیلم کوتاه و هنرهای تجسمی از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه فرهنگی نماز ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ارزیابی نمازخانه‌های ادارات شهرستان، تهیه گزارش جامع از ویژه برنامه‌های ترویج اقامه نماز ادارات شهرستانها، برگزاری مسابقه کتابخوانی کاربردهای نماز از مهمترین مصوبات این نشست بود.

وی اضافه کرد: اختصاص بخشی از سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به درج مطالبی پیرامون نماز، تشکیل شورای اقامه نماز خبرگزاری شبستان و انعکاس اخبار حوزه نماز و نصب تابلو اعلانات ویژه نماز در اداره کل از دیگر مصوبات این جلسه بود.