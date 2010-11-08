انتقاد متکی از تداوم سیاست اختلاف افکنی بدخواهان در کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان که به منظور انجام مذاکرات دو جانبه و همچنین شرکت در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیایی در تهران به سر می برد، یکشنبه شب با منوچهر متکی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد.

منوچهر متکی در این ملاقات، دیدار بن علوی از ایران با سه هدف؛ بررسی روابط دو جانبه، شرکت در اجلاس مهم چند جانبه همکاری های ترانزیتی و همچنین نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیایی را مهم توصیف کرد.

وی تصریح کرد: توسعه مناسبات با همسایگان به ویژه با دوستان در خلیج فارس در 5 سال گذشته در سرلوحه برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و خوشبختانه پیشرفت ها و دستاوردهای خوبی نیز برای منطقه به همراه داشته است.

متکی افزود: بر همین اساس وزارت امور خارجه مکلف شده است ضمن پیگیری توافقات با عمان، تحرک بیشتری در روابط دوجانبه و به ویژه همکاری های اقتصادی داشته باشد که در این خصوص هماهنگی ما و شما راهگشا خواهد بود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما می بایست تعریف تازه ای از روابط دو جانبه به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی داشته باشیم و معتقدیم نباید اجازه دهیم برنامه های دو جانبه با تاخیر مواجه شود زیرا نفع این برنامه ها متوجه مردم دو کشور و کل منطقه خواهد بود.

متکی در ادامه اظهار داشت: بعد از سفر سلطان قابوس به جمهوری اسلامی ایران دو کشور صفحه جدیدی از روابط را گشودند که مطمئنا نتیجه آن را در آینده ای بسیار نزدیک مشاهده خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه ایران در حوزه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقل تاسیس شرکت کشتیرانی مشترک را از اهمیت خاصی برخوردار دانست.

وی با تاکید بر همکاری و رایزنی های مشترک در سطح منطقه و بین المللی تصریح کرد: متاسفانه دشمنان و بدخواهان منطقه به سیاست های خود برای ایجاد و تشدید اختلاف میان کشورها و ملت های منطقه ادامه می دهند.

بن علوی نیز در این دیدار اظهار داشت: ما همواره از احساس نزدیکی و مودت با ایران افتخار می کنیم.

وی افزود: ارتباطات و تماس های دوجانبه پیوسته ادامه دارد و سفر اخیر شما به عمان برای شرکت در کمیسیون مشترک بسیار تاثیر گذار بود.

وزیر امور خارجه عمان برگزاری اجلاس گفتگوی همکاری آسیایی درتهران را مهم خواند و ابراز امیدواری کرد که نتایج مهمی را نیز به همراه داشته باشد.

بن علوی با استقبال از تبادل نظر و رایزنی مستمر دو کشور، دیدگاههای دو کشور را یکسان خواند و دلیل آنرا روابط برادرانه، قدیمی و مستحکم دو کشور با ابعاد راهبردی و تاریخی دانست.

وزیر امور خارجه عمان با تاکید بر اینکه کشورش علاقمند به گسترش همکاریهای اقتصادی فیمابین است، منافع مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و عمان را بسیار عمده و اساسی دانست.

وی در این راستا تاسیس شرکت مشترک حمل و نقل دریایی را گامی مهم توصیف کرد.

بن علوی در ادامه به دستاوردهای ارزشمند ایران در زمینه علوم و فناوری اشاره کرد.

در این دیدار همچنین طرفین همکاریهای چندجانبه در منطقه را در کنار همکاریهای دوجانبه مهم و راهبردی برای گسترش رفاه، توسعه و عمران منطقه توصیف کردند.

بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله تحولات در عراق و افغانستان از دیگر محورهای مذاکرات متکی و بن علوی بود.