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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۷

هفته یازدهم لیگ برتر/

لیورپول با شکست چلسی "جان" گرفت/ شکست خانگی آرسنال

لیورپول با شکست چلسی "جان" گرفت/ شکست خانگی آرسنال

تیم فوتبال لیورپول با برتری مقابل چلسی صدرنشین به رده نهم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر انگلستان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول یکشنبه شب در ادامه دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه "آنفیلد" مقابل چلسی پیروز شد. هر دو گل لیورپول در این دیدار را فرناندو تورس در دقایق 11 و 45 به ثمر رساند. لیورپول با این پیروزی به رده نهم جدول رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد.

تورس در پایان این دیدار گفت: ما شروع خوبی در رقابت‌های این فصل نداشتیم اما در حال حاضر اوضاع رو به راه شده است. باید با تیم‌های دیگر همانگونه بازی کنیم که مقابل چلسی بازی کردیم.

آرسنال در یکی دیگر از دیدارها در ورزشگاه خانگی "امارات" مقابل نیوکاسل شکست خورد و جایگاه دومی خود در جدول رده بندی رقابت‌ها را از دست داد. برای کلاغ‌ها در این دیدار اندرو کارول در دقیقه 45 گل زد.

منچسترسیتی هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته موفق شد با دو گل ماریو بالوتلی که در دقایق 20 و 27 به ثمر رسید، مقابل میزبان خود وست بروم به برتری برسد.

جدول رده بندی:
1- چلسی 25 امتیاز
2- منچستریونایتد 23 امتیاز
3- آرسنال 20 امتیاز - تفاضل گل 11+
4- منچسترسیتی 20 امتیاز - تفاضل گل 5+
5- نیوکاسل 17 امتیاز
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9- لیورپول 15 امتیاز
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18- ویگان اتلتیک 10 امتیاز
19- ولورهمپتون 9 امتیاز
20- وستهام 7 امتیاز

کد مطلب 1187164

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