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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۱

سالار آملی اعلام کرد:

انعقاد 3 هزار میلیارد ریال قراداد از محل اختصاص درآمد شرکتها به پژوهش

انعقاد 3 هزار میلیارد ریال قراداد از محل اختصاص درآمد شرکتها به پژوهش

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به محقق شدن قانون یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها به پژوهش، گفت: پیش بینی می شود حجم قراردادهای همکاری از محل اجرای این بند از قانون تا پایان سال 1389 به بیش از 3 هزار میلیارد ریال برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر حسین سالار آملی درنشست قانون یک درصد (قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به پژوهش) قانون یک درصد را بزرگترین طرح تحقیقاتی کشور دانست و افزود: این قانون از سال 1387 اجرایی شد و در سالهای 1387 و 1388، بالغ بر7 هزار میلیارد ریال قرارداد مابین دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی با شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی تحت پوشش این قانون به امضاء رسید.

وی با اشاره به روند اجرایی شدن این قانون در سال جاری، یاداور شد: بر همین اساس انتظار می رود حجم قراردادهای این بند قانون در سال 1389 به بیش از 3 هزار میلیارد ریال برسد. به همین منظور بانک اطلاعات جامعی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و کلیه اطلاعات مربوط به طرحهای پژوهشی در این سامانه ثبت شده است. 

کد مطلب 1187169

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