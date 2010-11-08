انعقاد 3 هزار میلیارد ریال قراداد از محل اختصاص درآمد شرکتها به پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سالار آملی درنشست قانون یک درصد (قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به پژوهش) قانون یک درصد را بزرگترین طرح تحقیقاتی کشور دانست و افزود: این قانون از سال 1387 اجرایی شد و در سالهای 1387 و 1388، بالغ بر7 هزار میلیارد ریال قرارداد مابین دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی با شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی تحت پوشش این قانون به امضاء رسید.

وی با اشاره به روند اجرایی شدن این قانون در سال جاری، یاداور شد: بر همین اساس انتظار می رود حجم قراردادهای این بند قانون در سال 1389 به بیش از 3 هزار میلیارد ریال برسد. به همین منظور بانک اطلاعات جامعی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و کلیه اطلاعات مربوط به طرحهای پژوهشی در این سامانه ثبت شده است.