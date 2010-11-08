رئال در دربی "مادرید" آتلتیکو را برد/ پیروزی پرگل بارسا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در هفته دهم رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه "سانتیاگوبرنابئو" با دو گل ریکاردو کاروالیو (13) و مسوت اوزیل (19) مقابل آتلتیکو به برتری رسید.

بارسلونا هم موفق شد با سه گل لیونل مسی (22)، داوید ویا (33) و پدریتو رودریگوئز (64) مقابل میزبان خود ختافه به برتری برسد که تنها موفق شد در دقیقه 70 توسط مانوئل فرناندز که از روی نقطه پنالتی دروازه بارسا را گشود، یکی از گل‌های خورده را جبران کند. تیم بارسلونا در دقیقه 69 به دنبال اخراج جرارد پیکه 10 نفره به بازی ادامه می داد و این در حالی بود که درک بواتنگ بازیکن تیم ختافه نیز در دقیقه 80 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

اوساسونا هم در یکی دیگر از دیدارهای برگزارشده شب گذشته با جواد نکونام و مسعود شجاعی، بازیکنان ایرانی خود با سه گل مقابل هرکولس پیروز شد. برای اوساسونا در این دیدار ناچو (40)، مانوئل لولو (55) و کریستین وادوژ (90) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب لالیگا نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا یک - اسپورتینگ گیخون یک

* لوانته یک - دپورتیوولاکرونا 2

* ویارئال 4 - آتلتیک بیلبائو یک

* رئال زاراگوزا 3 - مایورکا 2

تیم های سویا و والنسیا امشب آخرین دیدار هفته دهم رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد.

