به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به طور مقدماتی به بررسی اصول منطق می‌پردازد و آنها را به زبانی ساده آموزش می‌دهد.

منطق شیوه درست تفکر است. در منطق چگونگی استنتاج از مفروضات مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی فرضهای اشتباه در تفکر وارد شوند با روش منطقی به نتایجی می‌رسیم که فرضهای اشتباه را به ما نشان می‌دهد. بر این اساس منطق دانش تشخیص استدلال درست از استدلال نادرست است.

در گذشته منطق صرفاً شاخه‌ای از فلسفه شمرده می‌شد ولی از اواسط سالهای ۱۸۰۰ در ریاضیات و در دوران کنونی در دانش کامپیوتر نیز به آن می‌پردازند. نخستین کسی که به طور رسمی و ثبت شده اصول منطقی را استخراج کرد ارسطو بود.

ارسطو در مجموعه ارغنون اصول منطقی خود را تشریح کرد. منطق ارسطویی منطق صوری نام داشت. این کتاب درصدد است تا اصول منطق را به زبانی ساده به خوانندگان توضیح دهد.