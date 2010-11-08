تمایل العراقیه برای تصدی ریاست جمهوری یک خواسته آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "حسین الاسدی" اعلام کرد در صورتی که ائتلاف کردستان عراق از تصدی سمت ریاست جمهوری چشم پوشی کند ائتلاف اتحاد ملی مخالفتی با واگذاری این سمت به فهرست العراقیه نخواهد داشت هرچند که ریاست جمهوری جلال طالبانی را تایید می کند.

وی افزود: تمایل العراقیه برای تصدی ریاست جمهوری یک تمایل آمریکایی است و از زمان سفرهای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق طی ماه های گذشته آغاز شده است.

اسدی اظهار داشت: اگر ریاست جمهوری به فهرست العراقیه واگذار شود ریاست شورای عالی سیاستگذاری و همچنین وزارتخانه ها را از دست خواهد داد.