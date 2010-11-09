به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه همزمان با گشایش نخستین دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه شیراز، توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیراز برپا می‌شود.

این همایش برای مقالات محورهای اصلی چون بررسی زبانی و ادبی شعر کودک و نوجوان، زیبایی‌شناسی شعر کودک و نوجوان (خیال، موسیقی، آرایه‌های ادبی و ....)، عنصر روایت در شعر کودک و نوجوان، زبان در شعر کودک و نوجوان، ساختار شعر کودک و نوجوان، بررسی محتوایی شعر کودک و نوجوان، درونمایه در شعر کودک و نوجوان، مفاهیم دینی و شعر کودک، شعر کودک و نوجوان؛ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، عناصر اقلیمی و بومی در شعر کودک و نوجوان، تحول تاریخی در شعر کودک و نوجوان در نظر گرفته است.

از دیگر موضوعات اصلی که برای این همایش ادبی در نظر گرفته شده است پیوند شعر و تصویرگری در ادبیات کودک و نوجوان در ایران، انواع شعر کودک و نوجوان (هیچانه‌ها، لالایی‌ها، چیستان‌ها، مثل‌ها، شعر فانتزی کودک، داستان‌های منظوم، تفاوت شعر کودک، نوجوان و بزرگسال، نقد و نظریه شعر کودک و نوجوان، مطالعات تطبیقی در شعر کودک و نوجوان (مقایسه شعر شاعران کودک و نوجوان ایرانی با اشعار شاعران دیگر ملیت‌ها)، سروده‌های کودکان و نوجوانان شاعر، بررسی عناصر کودکانه در شعر بزرگسالان، ترجمه در شعر کودک و نوجوان، وضعیت شعر کودک و نوجوان فارس و شعر کودک و نوجوان در کتاب‌های درسی دبستان و راهنمایی است.

سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان دارای یک بخش جنبی نیز هست که دو محور "متدولوژی ادبیات کودک (روش‌های پژوهش درادبیات کودک)" و "تازه‌های نقد و نظریه ادبیات کودک" برای بررسی و تبادل نظر در این بخش تعیین شده است.

همزمان با این همایش جشنواره "پایان‌نامه‌های دانشجویی در قلمرو ادبیات کودک" نیز برگزار می‌شود که در این رقابت پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری منتشر شده از سال 1385 مصادف با تاسیس مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز تا پایان دی ماه سال 1389 را بررسی و پایان‌نامه‌های برتر در قلمرو ادبیات کودک را معرفی خواهد کرد.

یکی دیگر از برنامه‌های جنبی همایش برپایی "نشست تصویرگری" است که شامل بخش نمایشگاه آثار یک تصویرگر و بخش نقد و بررسی آثار وی خواهد بود که با حضور خود تصویرگر برگزار می‌شود. جزئیات این بخش به مرور مشخص خواهد شد.

برپایی شب شعر کودک و نوجوان، بازدید از کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان دانشگاه شیراز و نشست دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات کودک، کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی و روانشناسی با متخصصان ادبیات کودک کشور از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.

10 آذرماه آخرین زمان برای فرستادن چکیده مقاله‌ها به سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان، تعیین شده و هیئت علمی همایش رای خود درباره چکیده‌ها را در همان روز اعلام می‌کند.

آخرین مهلت برای فرستادن اصل مقاله‌ها 25 دی ماه است و اعلام نظر نهایی هیئت علمی همایش نیز 30 اسفندماه خواهد بود.

مقاله‌های برتر برای چاپ در مجله مطالعات ادبیات کودک داوری می‌شوند.

در جشنواره "پایان‌نامه‌های دانشجویی در قلمرو ادبیات کودک" پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری که تا پایان دی ماه 1389 منتشر یا دفاع شده باشند می‌توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین پایان‌نامه کنند. داوطلبان باید 2 نسخه از پایان نامه خود را تا 15 اسفندماه به دفتر جشنواره اسال کنند.

پژوهشگرانی که در نظر دارند در سومین همایش "ادبیات کودک و نوجوان" شرکت کنند لازم است چکیده و

اصل مقاله خود را به هر دو نشانی succls@shirazu.ac.ir و markazemotaleat@gmail.com ارسال کنند.

علاقمندان به شرکت در جشنواره پایان‌نام‌های برتر نیز باید نسخه‌های پایان‌نامه خود را به نشانی شیراز، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.