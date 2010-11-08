قصد خروج از افغانستان را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال "سر دیوید ریچاردز" در مصاحبه با روزنامه سان با بیان این مطلب در ادامه گفت : نباید تعداد نیروهای انگلیسی را در افغانستان کاهش داد و آنها را از این کشور خارج کرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس در ادامه با رد اخبار مربوط به تصمیم لندن برای کاهش شمار نیروهای خود در افغانستان پیش از سال 2012 میلادی گفت : بریتانیا باید دوشادوش مشکلات حرکت کند و مسئولیت خود را انجام بدهد.

وی همچنین اعلام کرد که پس از سال 2015 نیز باید دست کم یک هزار نظامی انگلیسی در افغانستان باقی بمانند و در امر آموزش نیروهای بومی افغان فعالیت کنند.

ژنرال ریچاردز در ادامه افزود : بدترین چیز آن است که پیش از اتمام کاری آن را رها کنی، از همین رو پس از اتمام مسئولیت در افغانستان تعدادی از نظامیان انگلیس برای چند سال در افغانستان خواهند ماند تا امر اموزش نیروهای این کشور را انجام بدهند.

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس در حالی سخن از حضور بلند مدت در افغانستان می کند که دولت جدید این کشور در زمان روی کار آمدن از تصمیم خود برای خروج از افغانستان خبر داده بود.

در همین رابطه در تاریخ 30 تیرماه سال جاری "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفته بود: احتمال آغاز عقب نشینی نیروهای بریتانیایی از افغانستان از اوایل سال 2011 وجود دارد.

کامرون همچنین در گفتگو با بی بی سی همین اظهارات را در خصوص خروج نظامیان از افغانستان بیان کرد اما شرایط این کشور را در آغاز عقب نشینی نیروها از افغانستان دخیل دانست.