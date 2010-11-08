دورتموند مهیای قهرمانی نیم فصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بروسیا دورتموند در دیداری که شب گذشته به میزبانی هانوفر برگزار شد با حساب 4 بر صفر مقابل این تیم به برتری رسید.

برای زردپوشان در این دیدار شینجی کاگاوا (11)، لوکاس باریوس (72)، روبرت لواندوفسکی (81) و یاکوب بلاژکوفسکی (90) گل زدند. نوری شاهین در دقیقه 77 یک پنالتی را برای تیم بروسیا دورتموند از دست داد. کریم هاگوی در دقیقه 77 این دیدار از تیم هانوفر از زمین اخراج شد.

اشتوتگارت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 6 بر صفر میهمان خود وردربرمن را شکست داد. برای اشتوتگارت در این دیدار، سیپیران ماریکا (10)، کاکائو (31 و 45)، کریستین گنتنر (68)، جورج نیدرمیر (73) و آرتور بوکا (86) گل زدند.

لورکوزن، دیگر مدعی قهرمانی این فصل از رقابت‌ها با حساب 3 بر یک مقابل میهمان خود کایزرسلاترن پیروز شد. برای بایر در این دیدار سیدنی سام (10و 84) و پاتریک هلمس (68) گل زدند. تک گل کایزرسلاترن را فلورین دیک در دقیقه 15 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 28 امتیاز

2- ماینتز 24 امتیاز

3- بایرلورکوزن 21 امتیاز

4- اینتراخت فرانکفورت 19 امتیاز

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16- شالکه 9 امتیاز

17- کلن 8 امتیاز

18- بروسیا مونشن گلادباخ 7 امتیاز