اجرای هدفمندی یارانه ها نیازمند آگاهی عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حسین ملکی صبح دوشنبه در جمع رسانه های گروهای استان ایلام اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی کشور است که نیاز به اطلاع رسانی دقیق راسانه ها دارد.

وی بیان داشت: رسان های بیگانه سعی بر این دارند با فرافکنی برای این طرح در بین مردم جنگ روانی ایجاد کنند.

ملکی با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در جامعه آثار و مزایای خوبی برای تمامی قشرها ی جامعه بخصوص دهک های پایین جامعه دارد، خاطرنشان کرد: با همت و تلاش مسئولان و همراهی و همدلی مردم شاهد اثرات بسیار خوب اجرای این قانون در پیشرفت و توسعه کشور و وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود.

این مسئول نقش رسانه ها و مطبوعات محلی استان را در اجرای کامل و اطلاع رسانی درست به مردم مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام ملکی یکی از نتایج اجرای این قانون را مردمی کردن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی اعلام کرد.

وی یادآور شد: سالانه 110 هزار میلیارد تومان بصورت غیر هدفمند صرف یارانه در کشور می شود.