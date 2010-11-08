به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی مجید یاسر و کارگردانی حسین تبریزی تهیه شده و روز جمعه 21 آبان‌ماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود.

داستان فیلم "یکی بود یکی هست" درباره جوانی به نام تورج است. پدرش در وصیت‌نامه‌اش از او خواسته تا به سفر حج برود. تورج آمادگی سفر را ندارد، اما خانواده با کمک دوست پدرش شرایطی را فراهم می‌کند تا او آماده سفر شود.

در این فیلم اسماعیل خلج، مریم امیرجلالی، محسن قاضی‌مرادی، عباس محبوب، مجید یاسر، رضا توکلی، مهشید حبیبی، هومن حاجی عبداللهی، سیروس میمنت، علی صالحی، نعیمه نظامدوست و ... بازی می‌کنند.