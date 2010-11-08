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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

فیلم "یکی بود یکی هست" از تلویزیون پخش می‌شود

فیلم "یکی بود یکی هست" از تلویزیون پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "یکی بود یکی هست" که به سفارش بخش حج و زیارت سازمان صدا و سیما تهیه شده جمعه 21 آبان ماه روی آنتن شبکه اول می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی مجید یاسر و کارگردانی حسین تبریزی تهیه شده و روز جمعه 21 آبان‌ماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود.
 
داستان فیلم "یکی بود یکی هست" درباره جوانی به نام تورج است. پدرش در وصیت‌نامه‌اش از او خواسته تا به سفر حج برود. تورج آمادگی سفر را ندارد، اما خانواده با کمک دوست پدرش شرایطی را فراهم می‌کند تا او آماده سفر شود.
 
 
در این فیلم اسماعیل خلج، مریم امیرجلالی، محسن قاضی‌مرادی، عباس محبوب، مجید یاسر، رضا توکلی، مهشید حبیبی، هومن حاجی عبداللهی، سیروس میمنت، علی صالحی، نعیمه نظامدوست و ... بازی می‌کنند.
 
عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از  نویسنده: مجید یاسر، مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، طراح صحنه و لباس: علی نصیرنیا، طراح گریم: محسن بابایی، عکس: حافظ احمدی، مجری طرح و مدیر تولید: مهدی لباف، مدیر تدارکات: سید مهدی منیری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فرزاد رحمانی، منشی صحنه: مهتاب شهرابی و مدیرروابط عمومی: مجید شجاعی.
کد مطلب 1187198

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