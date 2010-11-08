طرح حمل و نقل ترددی حجاج امسال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، سید ابوالحسن رضوی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از انواع نظامهای حمل و نقل زائران بین مکه و مشاعر " نظام ترددی " نام دارد گفت: مراد از واژه نقل ترددی آن است که تعدادی اتوبوس طی چند نوبت به صورت چرخشی اقدام به رفت و برگشت برای جابجایی حجاج بین مکه مکرمه و مشاعر مقدس نموده و زائران را با استفاده از مسیرهای تقریباً اختصاصی و دو طرفه از مقابل ایستگاههای مشخص و شماره گذاری شده سوار و به نقطه بعدی منتقل می کنند.



وی افزود: در این نظام تعداد رفت و برگشت اتوبوسها در مسیرهای مکه، عرفات، مزدلفه و منا یکسان نیست به طوری که یک اتوبوس در فواصل بین مکه و عرفات سه بار، عرفات به مزدلفه پنج تا هفت بار، مزدلفه به منا هفت بار و بالاخره منا به مکه سه بار حرکت می کند.



مدیر کل بهسازی، آموزش و فناوری سازمان حج و زیارت در این زمینه افزود: بدین ترتیب از امکانات موجود مثل جاده، اتوبوس و راننده و ... بیشترین استفاده به عمل خواهد آمد.



وی خاطرنشان ساخت: این طرح از سال 2003 با حجاج ترکیه و اروپا و آمریکا آغاز شده و در مرحله بعدی حجاج جنوب شرق آسیا را تحت پوشش گرفته و هم اینک در مرحله سوم قرار است طرح ترددی از حج 1389/1431 در مورد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی غیر عرب به اجرا درآید.



وی در ادامه با بیان اینکه موضوع انتقال حجاج از مکه به مشاعر برای انجام مناسک حج در ایام تشریق و سرانجام بازگرداندن زائران به مکه مکرمه برای تکمیل اعمال حرم، از جمله فعالیتهای پراهمیت و حیاتی در جریان حج تمتع بشمار می آید گفت: شرکتهای متعددی در عربستان زیر نظر سندیکای اتوبوس داران (نقابه السیارات) به این مهم اشتغال دارند و اتوبوسهای روبسته (مغطّی = مکیّف) و روباز (مکشوف) را تامین می کنند.



مدیر پیاده سازی حمل و نقل ترددی سازمان حج و زیارت نیز در این گفتگو با بیان اینکه اصولاً حجاج به سه روش به مشاعر منتقل می شوند گفت: اول – یک ردّ، (یک نوبت حرکت) دوم – ردین (‌دو نوبت حرکت)، سوم- ردهای متعدد که روش تحویل و به کارگیری اتوبوسهای مشاعر برای جابه جایی 100هزار حاجی ایرانی به شیوه رد واحد انجام می پذیرد که قرار است از حج 1389 تغییر یابد.



محمد علی ترابیان افزود: نظام رد واحد چنین است که متجاوز از 2300 دستگاه اتوبوس برای حدود 100 هزار زائر بر حسب ظرفیت کاروانها (بین سه تا شش دستگاه برای هر کاروان) در روز هفتم ذیحجه با نظارت ستاد عملیات حج تحویل مدیران کاروان شده و تا روز 12 ذیحجه در اختیار ایشان است تا مسیرهای عرفات، مشعر و منا را یکبار طی کنند.



وی گفت: در این سیستم برای هر اتوبوس یک بلیت (تذکره) به ارزش 360 ریال سعودی حاوی چهار برگ خاص هر مسیر در نظر گرفته شده که نام شرکت، شماره اتوبوس، ظرفیت و نام راننده درهر کدام آنها درج شده است.



وی در این زمینه افزود: این بلیتها روز ششم ذیحجه از طریق ستادهای مناطق مکه بین کاروانها توزیع شده و روز هفتم ذیحجه مدیران به اتفاق خدمه با در دست داشتن بلیت طبق نوبت بندی به موسسه مراجعه و پس از تعیین مرشد با یک وسیله نقلیه به محل پارکینگ رفته و اتوبوسهای مربوطه را دریافت و در حوالی ساختمان محل استقرار در مکه متوقف و راننده را در کاروان جای می دهند. نهایتاً هم پس از اتمام خدمات زمانی که به مکه مراجعت کردند بلیتهای استفاده شده توسط مدیر مهر و امضا شده و به راننده باز پس داده می شود.



ترابیان گفت: مدیر همچنین در صورت خرابی اتوبوس نسبت به رفع مشکل با هماهنگی ستاد مکه اقدام می کنند. در همه این دوره راننده موظف است که در اختیار و دسترس مدیر کاروان باشد.



مدیر پیاده سازی حمل و نقل ترددی سازمان حج و زیارت در خاتمه با بیان اینکه اصولاً نظام حرکت از مکه با مشاعر و بازگشت به مکه در مورد اکثر کشورها به صورت «ردین» می باشد گفت: این به این معناست که اتوبوس ا در اختیار مدیر کاروان قرار ندارد بلکه در اختیار موسسات است. به این معنی که اتوبوسهای محدودتری تقریباً دو بار در جابه جایی نفرات به مشاعر شرکت دارند و به ازای هر صندلی 180 ریال سعودی پرداخت می شود. اما در مورد ایران عمدتاً به دلیل لزوم بهره گیری از اتوبوسهای مکشوف نظام «رد واحد» به اجرا در می آید و اتوبوس هر مسیر را یک بار طی می نماید.

