تکمیل پل دوم هلیل رود با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر یکشنبه در بازدید از احداث دومین پل بزرگترین رودخانه دائمی جنوب کرمان اظهارداشت: احداث پل دوم رودخانه هلیل رود از مهمترین پروژه های جنوب کرمان محسوب می شود که با توجه به میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح پیشرفت صورت گرفته قابل قبول است.

استاندار کرمان ادامه داد: تکمیل این پل یکی از پروژه های ضروری است که پیگیریهای لازم در خصوص تامین اعتبار و احداث این سازه با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه به نقش فرودگاه جیرفت در پیشرفت جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: این فرودگاه به زودی فعال خواهد شد و خدمات مسافربری و انتقال کالا را انجام می دهد.

نجار با اشاره به برخی پروژه های نیمه تمام در جنوب کرمان گفت: تکمیل این پروژه ها مهمترین اولویت کاری در جیرفت است و تمرکز روی این طرحها خواهد بود.

استاندار کرمان یکی از اقدامات انجام شده در جنوب کرمان را توسعه راهها دانست و اضافه کرد: توسعه این راهها با توجه به حجم بالای عبور و مرور می تواند در کاهش حوادث جاده ای بسیار حائز اهمیت باشد.

