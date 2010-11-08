جزئیات پذیرش دانشجوی مجازی در دانشکده علوم حدیث

حجت الاسلام سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مجازی گفت: طبق پیش بینی سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش دانشجوی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور سراسری صورت می گیرد.

وی افزود: داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد رشته های مجازی به هنگام ثبت نام در آزمون باید علاقمندی خود به شرکت در دوره های مجازی را اعلام کنند، به این ترتیب مخاطبان واقعی و اصلی دوره های مجازی جذب این دوره ها می شوند. این درحالیست که پیش از این بازماندگان دوره های حضوری مجبور می شدند به دوره های مجازی وارد شوند که بعضا موفق نبودند.

رئیس دانشکده مجازی علوم حدیث از اعلام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مجازی حداکثر تا نیمه اسفند ماه 89 خبر داد.

حجت الاسلام حسینی درباره برنامه دانشکده مجازی علوم حدیث برای راه اندازی دوره های دکتری مجازی گفت: فعلا برای دوره های مجازی در مقطع دکتری دانشکده مجازی علوم حدیث به طور مستقل کاری انجام نداده ایم.