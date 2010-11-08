76 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مرزها به زودی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار حسین ذوالفقاری عصر یکشنبه از مرز ایران و پاکستان در محدوده زاهدان دیدن کرد.

سردار ذوالفقاری در این بازدید با بیان اینکه قرار است قسط اول اعتبارات تخصیصی به مرزها از سال گذشته تا یک هفته دیگر پرداخت شود، اظهارداشت: برای طرح کنترل و انسداد مرزها 106 میلیارد تومان اعتبار اعلام شده بود اما با تعدیل پیش آمده به 76 میلیارد تومان کاهش یافت که پیش بینی می شود این میزان به زودی تخصیص یابد.

وی گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای تامین امنیت مرزها و انجام فعالیتهای عمرانی برای کنترل مرز و ایجاد استحکامات و تجهیزات است.

این مسئول همچنین بیان داشت: فعالیتهای عمرانی و ایجاد موانع فیزیکی در مرزهای کشور را از چند سال پیش آغاز کرده ایم.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: ایجاد زیر ساختهای مرزی شامل جاده، آب، برق، ساخت برجک و پاسگاه و امکانات و تجهیزات الکترونیکی با کمک سپاه پاسداران در حال انجام است.

وی با اشاره اقدامهای انجام شده برای کنترل مرزهای سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه اظهار داشت: در محدوده مرز سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان مشکل تردد نیروهای مرزی وجود داشت که با کمک سپاه پاسداران جاده و استحکامات در حال ساخت و تکمیل است.

سردار ذوالفقاری گفت: اکنون در شمال این استان و همچنین زاهدان تا سراوان مشکلی وجود ندارد و با ایجاد امکانات کنترلی، از تردد افراد غیرمجاز و قاچاقچیان با قاطعیت جلوگیری می شود.

وی بیان کرد: در جنوب استان نیز کار انسداد و کنترل شروع شده و فکر می کنم با اعتباراتی که امسال تخصیص می یابد، فعالیتها با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در نقاط دیگر کشور مانند آذربایجان و خوزستان نیز کار کنترل مرز و فعالیتهای زیر ساختی با سرعت بیشتری در حال انجام است.