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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۵

1150 کیلومتر از راه های روستایی ایلام آسفالته هستند

1150 کیلومتر از راه های روستایی ایلام آسفالته هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: هزار و 150 کیلومتر از راه های روستایی استان ایلام آسفالته هستند.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون هزار و 767 کیلومتر راه روستایی در استان موجود است که هزار و 150 کیلومتر آن آسفالته است.

وی بیان داشت: پروژه های تجریان- بانخشک در شهرستان ایلام، ویله- قروتک(ارتباط دهنده شهرستان ایوان و سومار) در شهرستان ایوان، چهارمله- وارگه (ارتباط دهنده شهرستانهای ایوان و شیروان چرداول) و محور گدمه – سراب کارزان و پروژه های راه روستایی سرتنگ - هلسم، شله کش- حمیل، پیاز آباد- پیامن، پیامن- میدر و میدر – شاران در شهرستان شیروان چرداول از پروژه های مهم در سطح استان ایلام هستند.

وی یادآور شد: 98 درصد روستاهای با جمعیت بالای 20 خانوار استان از راه آسفالته برخوردارند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در حوزه راهسازی استان ایلام طرحهای مهمی در حال اجراست که با بهره برداری از آنها شاهد توسعه استان ایلام خواهیم بود.

 

کد مطلب 1187211

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