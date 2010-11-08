1150 کیلومتر از راه های روستایی ایلام آسفالته هستند

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون هزار و 767 کیلومتر راه روستایی در استان موجود است که هزار و 150 کیلومتر آن آسفالته است.

وی بیان داشت: پروژه های تجریان- بانخشک در شهرستان ایلام، ویله- قروتک(ارتباط دهنده شهرستان ایوان و سومار) در شهرستان ایوان، چهارمله- وارگه (ارتباط دهنده شهرستانهای ایوان و شیروان چرداول) و محور گدمه – سراب کارزان و پروژه های راه روستایی سرتنگ - هلسم، شله کش- حمیل، پیاز آباد- پیامن، پیامن- میدر و میدر – شاران در شهرستان شیروان چرداول از پروژه های مهم در سطح استان ایلام هستند.

وی یادآور شد: 98 درصد روستاهای با جمعیت بالای 20 خانوار استان از راه آسفالته برخوردارند .