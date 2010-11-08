دیدار داود اوغلو و مالکی/ امنیت و طرح عربستان محور گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، داود اوغلو و هیئت همراه وی شب گذشته در جریان سفر به عراق با نوری المالکی دیدار کرد.

در این دیدار بر اهمیت توسعه روابط میان بغداد و آنکارا در تمامی زمینه ها به گونه ای که در راستای منافع دو کشور باشد تاکید کردند.

داود اوغلو تاکید کرد که ترکیه از عراق به ویژه در زمینه برقراری امنیت و ثبات و شکوفایی این کشور حمایت می کند. وی در ادامه گفت: عراق کشوری باثبات است و این برای ما مهم است.

وی با اشاره به طرح عربستان سعودی برای حل بحران سیاسی عراق که مبتنی بر میزبانی از گفتگوی گروه های سیاسی در ریاض است اظهار داشت: خود عراقی ها باید دولت جدیدشان را تشکیل دهند و کسی در این امر دخالت نکند.