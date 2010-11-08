به گزارش خبرنگارمهر، مجید نامجو امروز دوشنبه در مراسم افتتاح بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق در تهران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور دانست و گفت: هم اکنون ایران در آستانه تحول بزرگ اقتصادی قرار گرفته و قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد دارد علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی، افزایش بهره وری و به‌کارگیری نوآوریها در بخشهای مختلف اقتصاد را دنبال کند. در این میان، آنچه دولتمردان طلب می‌کنند موفقیت بی چون و چرای این طرح در گام اول اجرا است؛ بنابراین صنعت برق نیز از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

وزیر نیرو افزود: در این میان باید شفاف سازی و یکسان سازی تعرفه های برق را انجام دهیم و آن را با قانون تطبیق دهیم به نحوی که با توجه به اقلیم‌های متفاوت بتوان عدالت را براساس آنچه مورد انتظار است، برقرار سازیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون وزارت نیرو موفق شده برای نخستین بار برنامه‌ای جامع و میان مدت را برای 5 سال آینده تدوین کند که منطبق با موضوع مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال 89 است که بر مبنای آن، کاهش هزینه ها، سرعت در اجرا، شفاف سازی، بهره وری و ضرورت توجه ویژه به کاهش تلفات و مدیریت مصرف در راس برنامه ها قرار گرفته است.

به گفته نامجو، تلاش شده است تا با افزایش بهره وری در بخش تولید، نوسازی نیروگاه‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی و آموزشی و نیز بهره گیری از فناوری نوین در کاهش مصرف تلاش کنیم تا مردم نیز در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها وزارت نیرو را در کنار خود برای اصلاح الگوی مصرف ببینند.

آخرین وضعیت واگذاری نیروگاه‌ها

وی اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم وزارت نیرو سیاست واگذاری 50 درصد ظرفیت نیروگاهی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است که در این راستا، 35 نیروگاه آماده واگذاری شده اند و 5 نیروگاه نیز واگذار و مابقی نیز تا پایان سال واگذار خواهند شد.

نامجو اظهار داشت: به منظور توسعه تولید پراکنده و همزمان برق و انرژی احداث سه هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و دو هزار و سیصد مگاوات نیروگاه از انواع انرژیهای نو و 500 کیلومتر خط HPDC برنامه ریزی شده است.

وزیر نیرو سپس به تشریح آخرین وضعیت صنعت برق پرداخت و گفت: روند رو به رشد ظرفیت تولید برق در سالهای اخیر به گونه ای بوده که ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان شش ماه اول سالجاری به 58 هزار و 471 مگاوات رسیده است، ضمن اینکه با برنامه ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود تا پایان امسال از مرز 60 هزار مگاوات بگذرد.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: در حال حاضر 100 درصد مناطق شهری کشور زیر پوشش انرژی الکتریکی است و شمار مشترکان نیز به بیش از 24 میلیون و 700 هزار مشترک بالغ شده است.

وی ادامه داد: همچنین در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و برنامه های دولت مبنی بر رفع محرومیت از مناطق دورافتاده کشور تمامی روستاهای بالای 20 خانوار از مزایای برق بهره مند هستند و اقدامات لازم برای برق رسانی به روستاهای زیر 20 خانوار نیز در سراسر کشور آغاز شده است.

نامجو اظهار داشت: در شش ماهه ابتدای سالجاری میزان تولید برق به 143 هزار و 790 میلیون کیلووات ساعت رسیده و تا پایان همین مدت جمع طول خطوط انتقال و شبکه های توزیع به 760 هزار و 180 کیلومتر بالغ شد و به منظور پایداری بیشتر برق در کشور با افزایش ظرفیت پستهای انتقال و فوق توزیع این میزان در مجموع به 183 هزار و 712 مگاولت آمپر و ظرفیت پستهای شبکه توزیع نیز به 84 هزار و 313 مگاولت آمپر افزایش یافت.

وزیر نیرو به مبادلات مرزی ایران با سایر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: شرایط ممتاز جغرافیایی ایران و گستره وسیع کشور در کنار برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند ظرفیت مناسبی را برای تبدیل ایران به مرکز مبادلات و راهبری شبکه برق در منطقه فراهم آورده و در حال حاضر شبکه برق ایران با کشورهای دارای مرز خاکی تبادل انرژی الکتریکی دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون مذاکرات برای اتصال شبکه برق کشور به روسیه و سپس به اروپا و نیز اتصال به شبکه برق آفریقا، امارات- قطر، بحرین و عمان در دستور کار است.

نامجو اظهار داشت: علاوه بر استفاده از ظرفیتهای فنی، مهندسی و اجرایی برای ساخت تاسیسات و خطوط در داخل کشور گامهای موثری در خصوص صدور این خدمات و دانش فنی به سایر کشورها برداشته شده است به طوری که در حال حاضر صنعتگران کشور در بازار برق برخی از کشورهای منطقه و چند کشور فرامنطقه ای حضور فعال دارند.

به گفته وزیر نیرو، در حال حاضر صنعت برق کشور در بخشهای تولید، انتقال و توزیع به خودکفایی رسیده است به طوری که در بخش تولید اکثر تجهیزات و وسایل مورد نیاز نیروگاه‌ها در داخل ساخته می شود و بخشنامه های صادره از سوی اینجانب و وزرای قبلی برای عدم خرید از تجهیزات خارجی برای آن دسته از کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند دلیلی بر این مدعی است.

وی اظهار داشت: در بخشهای انتقال و توزیع نیز هم اکنون کشور بی نیاز از محصولات و تجهیزات برقی خارجی است.