چهارمین گروه از حجاج فلسطینی ساکن نوار غزه وارد مصر شدند

به گزارش خبرنگار مهر از مکه مکرمه به نقل از خبرگزاری آلمان از رفح (مصر)، یک منبع امنیتی مصر اعلام کرد قرار است هفتصد نفر از حجاج فلسطینی ساکن نوار غزه وارد مصر شده تا برای ادای مناسک حج از این کشور عازم عربستان شوند.

ظرف چند روز گذشته دو هزار و صد و هفتاد ودو نفر از حجاج فلسطینی از مصر عازم عربستان شدند. آخرین گروه از حجاج فلسطینی ساکن نوار غزه روز یازدهم نوامبر (بیستم آبان ) از مصر عازم عربستان خواهند شد.



روزنامه اماراتی نوشت ‌رژیم اشغالگر قدس از سفر تعدادی از زائران فلسطینی به عربستان جلوگیری کرد. به نوشته روزنامه الخلیج ‌رژیم اشغالگر قدس ‌دیروز ‌از رفتن بیست فلسطینی ساکن کرانه باختری به عربستان برای ادای مناسک حج جلوگیری کرد.

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کمیته اسرای فلسطین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دستگاه اطلاعات اسراییل دهها نفر از حجاج فلسطینی را که قصد داشتند از طریق پل کرامت به اردن و از انجا به عربستان بروند بازداشت کرد.



نیروهای اسراییلی همچنین برخی از این حجاج را بدون هیچگونه توجیهی بازرسی بدنی کرده اند. این کمیته همچنین در بیانیه خود اعلام کرد ‌دستگاه اطلاعات اسراییل ‌، شماری از زائران را برای چندین ساعت بازداشت کرد.





