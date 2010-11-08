سلاحهای بیهوش کننده در مرزها مورد استفاده قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار حسین ذوالفقاری در سفر به زاهدان شب یکشنبه طی مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون سلاح پیشرفته بیهوش کننده برای استفاده در مرزها در حال آزمایش است و در صورت موفقیت از این سلاح در مرزها استفاده خواهد شد.

وی تصریح کرد: استفاده از این سلاح در مناطقی که تجاوزات مرزی و قاچاق کالا بیشتر است در اولویت قرار دارد که می توان به غرب و شمال غرب کشور اشاره کرد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور گفت: امسال با هدف استفاده از تجهیزات پیشرفته در حوزه مرزبانی، نوعی سلاح جدید بیهوش کننده در حال آزمایش است تا در برخورد با متجاوزان مرزی کمترین ضایعات انسانی را داشته باشیم و تنها افراد مجرم دستگیر شوند.

وی بیان داشت: استفاده از برخی تجهیزات الکترونیکی از جمله کنترلهای راداری و کشفیات اپتیکی نتایج مطلوبی را به همراه داشته است از این رو گسترش این امکانات در حوزه مرزبانی تا پایان امسال به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ذوالفقاری گفت: تکمیل محدوده مناطق ممنوعه مرزی در سطح کشور در حال انجام است و تقریبا در اکثر استانهای حساس این نوع مناطق شناسایی شده اند و مرزبانان با اقتدار کامل ترددهای غیرمجاز و جرایم مرزی را کنترل می کنند.

کشفیات مواد مخدر 36 درصد افزایش یافته است

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی اظهارداشت: در طول هفت ماه گذشته سال جاری، افزون بر 28 هزار و 500 کیلوگرم مواد مخدر در حوزه مرزبانی کشور کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، این کشفیات 36 درصد افزایش یافته است.

سردار ذوالفقاری گفت: با تلاش مرزبانان میهن اسلامی در این مدت کشفیات سلاح 12 درصد، مشروبات الکلی 64 درصد، موادسوختی 10 درصد، ماهواره 644 درصد، سیگار 463 درصد و دستگیری عابر غیرمجاز 61 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در هفت ماه گذشته امسال دستگیری متجاوزان مرزی 37 درصد کاهش و دستگیری اشرار 440 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

این مسئول همچنین گفت: در مدت یاد شده 281 هزار و 765 تبعه بیگانه غیرمجاز توسط مرزبانان کشور دستگیر شدند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است.

سیستان و بلوچستان در کنترل مرزها موفق بوده است

سردار ذوالفقاری سیستان و بلوچستان را از جمله استانهای موفق کشور در زمینه کشفیات عنوان کرد و اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر، مشروبات الکلی، سوخت و ریسیور، دستگیری عابران غیرمجاز و اشرار و هلاکت آنان در این استان در سال جاری افزایش بیشتری در مقایسه با میانگین کشوری داشته است.

وی بیان داشت: استان سیستان و بلوچستان در این مدت در زمینه کشفیات مواد مخدر 141 درصد، مشروبات الکلی 23 درصد و موادسوختی 28 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

قاچاق مواد مخدر به سمت مرزهای آبی سوق یافته است

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: از آنجا که انتقال مواد مخدر به سبب اقدامهای کنترلی به تدریج از مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان به سمت جنوب و در نهایت به دریا سوق پیدا کرده، برای کنترل بیشتر دریا، شناورهای ویژه ای تا پایان امسال وارد ناوگان نیروی دریابانی مرزبانی ناجا می شوند تا مناطق بیشتری را تحت کنترل داشته باشند.

وی درباره طرح انسداد و کنترل مرز در سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات تکمیلی انسداد مرز در شمال استان در حال اتمام است و اکنون مناطق مشرف به شهرستان زاهدان و اطراف شهرستان سراوان در اولویت امسال قرار گرفته اند.

سردار ذوالفقاری افزود: در بازدید امروز از مرزهای استان مقرر شد ایجاد برجک و پاسگاه به طور همزمان در نواحی نامبرده آغاز شود و ایجاد هفت کانال نیز در نواحی اطراف شهرستان سراوان تا پایان سال به اتمام رسد و در سال 90 طرح انسداد مرز در نواحی جنوبی استان آغاز خواهد شد.

وی در مورد فوق العاده های مرزی گفت: مناطق مرزی کشور به سه سطح یک، دو و سه تقسیم می شوند که سیستان و بلوچستان در سطح یک قرار گرفته است و تاکنون که بخش زیادی از استانهای مرزی کشور مشمول فوق العاده های مرزی نمی شدند، از این پس می توانند از این مزایا از جمله مسکن و اضافه حقوق و غیره بهره مند شوند که این مهم از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا درآمده است.

تاخیر در اختصاص بودجه ساماندهی مرزها موجب بروز مشکلات زیادی شده است

وی با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه به مرزبانی کشور و وقفه در این مهم نیز گفت: دیرکرد تخصیص اعتبارات باعث بروز مشکلاتی در بخش مرزبانی شده است که باید این مهم هر چه سریعتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تاکید بر مشخص نبودن اعتبارات امسال این نهاد اظهارداشت: تا پایان هفته آینده بخش اول اعتبارات امسال مرزبانی تخصیص خواهد یافت.

رزمایش همت مضاعف در شرق کشور اجرا می شود

وی همچنین گفت: در آینده نزدیک رزمایش بزرگ همت مضاعف در منطقه شرق کشور با محوریت فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: مقدمات برگزاری این رزمایش از ماهها قبل فراهم شده است همچنین هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش میزان آمادگی نیروها با طراحی و سناریوهای واقعی در حوزه مرزی سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

سردار ذوالفقاری بیان داشت: مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، کنترلهای الکترونیکی، بهره گیری از امکانات هوایی به ویژه امکانات فوق سبک و بررسی میزان کارایی از اقدامات پیش بینی شده در این رزمایش است.

وی درباره مبارزه با گروهک پژاک گفت: کنترل های مرزی در مجاورت ترکیه به علت کنترل شدید نیروهای مرزی این کشور مطلوب است اما به علت عدم کنترل لازم در مرزهای عراق به ویژه استان کردستان این کشور، متاسفانه مقابله با گروهک پژاک در غرب کشور چندان مطلوب پیش نمی رود.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اظهارداشت: ضروری است نیروهای عراقی در قسمت کردستان کنترل بیشتری بر مرزهای خود داشته باشند.

