"نگین سخن" به جلد سیزدهم رسید

احمد احمدی مدیرپخش انتشارات کومش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلد سیزدهم مجموعه "نگین سخن" تالیف عبدالرفیع حقیقت محقق و شاعر، به تازگی منتشر شده است. در این مجموعه شیواترین آثار منظوم ادبیات فارسی به علاقه مندان معرفی می‌شوند.

وی گفت: در این کتاب گزیده ای ازاشعار تمام شاعران فارسی زبان از رودکی تا عصر حاضر آمده است. اشعار نو و سپید شاعران ایرانی نیز در بخش اشعار معاصر این کتاب درج شده اند. این کتاب در 600 صفحه منتشر شده است که با این حساب مجموع صفحات مجلدات " نگین سخن" تا به حال به 7000 صفحه رسیده است.

احمدی گفت: کتاب " دانشمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجار" نیز در 704 صفحه به تازگی توسط نشر کومش به بازار عرضه شده است. این کتاب به خدمات دانشمندانی چون ابن سینا، ابوریحان بیرونی، ملاصدرا،‌شیخ بهایی و... بصورت جامع پرداخته است که می توان گفت برای اولین بار در کشور چنین اطلاعات جامعی درباره فعالیت های دانشمندان ایرانی منتشر می‌شود.

وی گفت:‌ کتاب " تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از کهن ترین زمان تاریخی تا عصر حاضر" نیز در حال حاضر در مرحله صحافی است و بزودی در 800 صفحه منتشر خواهد شد.

کتاب های "مولانا از بلخ تا قونیه" و " مقامات شیخ ابوالحسن خرقانی" نیز به تازگی توسط نشر کومش به چاپ دوم رسیده اند که در حوزه عرفان اسلامی جا دارند.