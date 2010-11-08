رایزنی مشکوک ابوالغیط با سران اسرائیل و ابومازن/ ارائه گزارش به واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروزدر مقاله ای با عنوان "ابوالغیط و عمر سلیمان چه نقشه ای در سر می پرورانند؟" می نویسد: احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه و عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر این روزها فعالیت های خود را افزایش داده و در بیش از یک جبهه تحت عنوان مذاکرات صلح فلسطینی- اسرائیلی حرکت می کنند.

در ادامه این مقاله آمده است: بعد از سفر این دو به بیت المقدس اشغالی و دیدارشان با مسئولان اسرائیلی به رام الله رفته و با ابومازن گفتگو کرده اند، سپس به امان پایتخت اردن رفته و با مقامات و مسئولان اردن مذاکراتی انجام داده اند و امروز این دو مسئول بلندپایه مصری به واشنگتن می روند تا گزارش دیدارهای خود را به کاخ سفید ارائه دهند.

تحرکات مصر این روزها با اخباری مبنی بر دیدارهای امنیتی محرمانه در اردن بین مقامات اردنی، فلسطینی و مصری همراه شده است که ماحصل این دیدارها توافقی است مبنی بر استقرار نیروهای اردن در مرز فلسطین برای ممانعت از هرآنچه آنان قاچاق اسلحه می نامند.

این توافق اگر درست باشد در حقیقت اطمینان دادن به اسرائیلی ها است. از سوی دیگر قرار است اسرائیل هم نیروهایی در مرز با اردن به بهانه ممانعت از قاچاق سلاح مستقر کند.

القدس العربی با لحنی انتقاد آمیز ادامه می دهد: از محتوای این توافقنامه هیچ خبری نداریم حتی ملت فلسطین هم از آن چیزی نمی دانند تنها گروهی کوچک در گرد ابومازن به نمایندگی از ملت فلسطین و درحقیقت با هماهنگی آمریکا و با هدف راضی نگه داشتن نتانیاهو تصمیم گیرنده امور هستند.

این روزنامه عرب زبان خاطر نشان می سازد: بالطبع کشور جدید فلسطین هرگز تنها خلع سلاح نمی شود بلکه عاری از تمامیت ارضی و سیادت نیز خواهد بود و کشوری که بر مرزهای خود تسلط ندارد نمی توان بر آن اسم کشور نهاد. همچنین تشکیلات خودگردان مستحق آن نیست که دست به چنین امتیازدهی به اسرائیل بزند آن هم به نام ملت فلسطین و در عین حال کشوری جعلی موسوم به اسرائیل را نیز به رسمیت بشناسد.

القدس العربی در پایان هشدار می دهد: برنامه های ابوالغیط و عمر سلیمان هر آنچه باشد بسیار خطرناک است و همه قرائن حاکی از آن است که این برنامه ها با هدف پاسخ مثبت دادن به شروط نتانیاهو آن هم بدون هیچ نقصی چیده می شود چراکه مهم برای آنان رضایت نتانیاهو و لیبرمن است اما ملت فلسطین و اصول وعقایدش هیچ احترام و ارزشی ندارد!