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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

همکاری تجارت دام و طیور ایران و ارمنستان افزایش یافت

همکاری تجارت دام و طیور ایران و ارمنستان افزایش یافت

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: با تمهیدات انجام شده در سازمان دامپزشکی، زمینه های همکاری تجارت دام وطیور میان ایران و ارمنستان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه شامگاه یکشنبه در دیدار با سفیر ایران در ارمنستان افزود: سازمان دامپزشکی کشور در راستای گسترش فعالیت های بازرگانی با کشور ارمنستان، با صدور مجوزهای صادرات و واردات محصولات دامی در کمترین زمان و ارایه سایر خدمات، آماده همکاری با تجار دو کشور است.

وی با اشاره به واردات دام زنده از کشور ارمنستان افزود: متخصصان سازمان دامپزشکی با نهایت دقت دام های زنده وارداتی به کشور را بازرسی و نظارت می‌کنند تا از ورود هرگونه دام زنده بیمار به کشور جلوگیری شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز در این دیدار گفت: کشور ارمنستان می‌تواند بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و دامی ما باشد.

همچنین سید علی سقائیان سفیر ایران در ارمنستان افزود: تمام تلاش ها براین است که تجارت محصولات کشاورزی و دامی بین تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود چرا که هم مرز بودن و نزدیکی مسافت بازارهای مصرف ایران و ارمنستان دلیل مهمی برای توسعه تجارت است.

کد مطلب 1187223

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