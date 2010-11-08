همکاری تجارت دام و طیور ایران و ارمنستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه شامگاه یکشنبه در دیدار با سفیر ایران در ارمنستان افزود: سازمان دامپزشکی کشور در راستای گسترش فعالیت های بازرگانی با کشور ارمنستان، با صدور مجوزهای صادرات و واردات محصولات دامی در کمترین زمان و ارایه سایر خدمات، آماده همکاری با تجار دو کشور است.

وی با اشاره به واردات دام زنده از کشور ارمنستان افزود: متخصصان سازمان دامپزشکی با نهایت دقت دام های زنده وارداتی به کشور را بازرسی و نظارت می‌کنند تا از ورود هرگونه دام زنده بیمار به کشور جلوگیری شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز در این دیدار گفت: کشور ارمنستان می‌تواند بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و دامی ما باشد.

همچنین سید علی سقائیان سفیر ایران در ارمنستان افزود: تمام تلاش ها براین است که تجارت محصولات کشاورزی و دامی بین تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود چرا که هم مرز بودن و نزدیکی مسافت بازارهای مصرف ایران و ارمنستان دلیل مهمی برای توسعه تجارت است.