سـالانه 1540 تن پشـم و مـو دام در ایـلام تـولیـد می شـود

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عشایر استان ایلام دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام هستند که از این تعداد راس، سالانه حدود هزار و5400 تن پشم و مو تولید می شود .

وی بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام با توجه به این میزان تولید پشم، راه اندازی صنایع تبدیلی پشم در ایلام است .

کریمی با اشاره به اینکه راه اندازی صنایع تبدیلی در استان ضروری است، خاطرنشان کرد: ایجاد این صنایع علاوه بر اشتغالزایی در بین عشایر موجب کسب درآمد بیشتر عشایر استان ایلام می شود .