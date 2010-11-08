سـالانه 1540 تن پشـم و مـو دام در ایـلام تـولیـد می شـود

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عشایر استان ایلام دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام هستند که از این تعداد راس، سالانه حدود هزار و5400 تن پشم و مو تولید می شود.
وی بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام با توجه به این میزان تولید پشم، راه اندازی صنایع تبدیلی پشم در ایلام است.
کریمی با اشاره به اینکه راه اندازی صنایع تبدیلی در استان ضروری است، خاطرنشان کرد: ایجاد این صنایع علاوه بر اشتغالزایی در بین عشایر موجب کسب درآمد بیشتر عشایر استان ایلام می شود.
این مسئول یادآور شد: هم اکنون نیز کوچ پاییزه عشایر در استان ایلام آغاز شده است.
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