جواد شمقدری در گفتگو با خبرنگار مهر و توضیح جمله "کفگیر سینمای داستانی ایران به ته دیگ خورده است"، گفت: این اتفاق هیچ وقت برای سینمای مستند نمی‌افتد. در ایران اسلامی که همه چیز رو به جلوست سوژه‌های ساخت مستند زیاد است. حجم اتفاقاتی که در این کشور در سی سال گذشته افتاده است آنقدر زیاد است که هر مستندسازی را سردرگم می‌ِکند کدام اتفاق را انتخاب کند.

وی ادامه داد: ما در سینمای حرفه‌ای همه نوع مهارت داریم و دوستان زحمت فراوانی می‌کشند اما دلیل اینکه آرایش قصه‌های ما برای مخاطب ایرانی راضی کننده نیست و استقبالی که ما انتظار داریم از سینمای داستانی نمی‌شود این است که قصه‌های امروزی جذاب نیست . سوژه‌ها تکراری است و به عبارت دیگر کفگیر سینمای ایران در بخش داستانی به ته دیگ خورده است.

معاون سینمایی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی سینمای مستند دیر اقدام شده است، افزود: ما توانمان بیشتر از این نبود. با اینکه چیزی حدود یک سال و سه ماه از حضورمان در معاونت می‌گذرد توانستیم اولین سینمای مستند را راه اندازی کنیم.

شمقدری با اشاره به اینکه سینمای مستند در بیست سال گذشته جدی نبود، گفت: هفت، هشت سالی است سینمای مستند رونق جدی گرفته است. به خصوص از زمانی که جشنواره سینما حقیقت راه اندازی شد. ما فکر می‌کنیم این روند رو به رشد باید ادامه پیدا کند و ما هم توجه بیشتری به آن داریم و مستندسازان باید در جامعه هنری ارزش بیشتری پیدا کنند و آثارشان به نمایش دربیاید.

وی با بیان اینکه کسانی معتقدند به سینمای مستند توجه نمی‌شود و مطبوعات هم این مساله را ترویج می‌کنند، خاطرنشان کرد: کسانی که مدعی‌اند بی‌مهری به سینمای مستند هستند مصادیقشان را ارائه دهند. بهتر است آقای آقامحمدیان آمار و ارقام فیلم‌های ساخته شده در مدت حضورشان در مرکز گسترش را ارائه دهند تا مقایسه‌ای با دوره‌های گذشته داشته باشیم. اگر این آمار حتی یک مقدار بیشتر از گذشته باشد دیگر جای هیچ گله‌ای نیست.

معاون سینمایی در پاسخ به این پرسش که چرا مدیران سینمایی تعاملی با صدا و سیما برای پخش مستند ندارند و مستندسازان هم از همین موضوع گله‌مند هستند، گفت: ما توافقی با صدا و سیما کردیم. آقای آقامحمدیان به دلیل اینکه از دوستان مدیران صدا و سیما هستند توانستند توافقاتی را با یکی از شبکه‌ها انجام دهند. از طرفی ما برنامه‌ای در نظر گرفتیم که مستندها را در آن نمایش دهیم، به نحوی که همه دنیا بتوانند از دیدن آن لذت ببرند.