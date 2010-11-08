آغاز طرح زمستانی پلیس راهور از 15 آذر/ افزایش 30 درصدی توان پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح دوشنبه‌ در حاشیه نشستی پیرامون اجرای طرح زمستانی پلیس راهور در جمع خبرنگاران گفت: در طرح زمستانی امسال پلیس راهور تلاش کرده تا ظرفیت خود را اعم از حضور گشتهای خودرویی، موتوری و پیاده افزایش دهد. بر همین اساس امسال شاهد افزایش 30 درصدی توان و ظرفیت پلیس در اجرای طرح زمستانی خواهیم بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: با حضور گسترده‌ای که امسال پلیس راهور در بسته‌های امدادی در مقایسه با سال قبل خواهند داشت امیدواریم شاهد افزایش ایمنی و کاهش سوانح باشیم.

وی با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: با توجه به اجرای این طرح در کشور بنا شده تمام دستگاهها از حداکثر توان و ظرفیت خود استفاده کنند و از آنجا که بیشترین سهم اجرای این طرح در بخش حمل و نقل عمومی پلیس راهور تمام تلاش خود را در اجرای این طرح بکار می‌گیرد.

سردار مومنی افزود: از سال گذشته در بحث روانسازی ترافیک قرار شد بیمه‌ها با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی خسارتهای تا سقف 5/1 میلیون تومان را پرداخت کنند که در سال جاری با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید همگان بر این موضوع بیشتر است.

وی تصریح کرد: از آنجا که بیش از 90 درصد جابجایی های مسافران زمینی محور است امیدواریم در طرح زمستانی امسال رانندگان حداکثر قوانین را رعایت کنند اما طبق روال هر سال پلیس با افراد متخلف برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به سرقت علایم راهنمایی و رانندگی در استان گلستان گفت: این موضوع بسیار نادر بوده ولی در سالهای گذشته نیز رخ داده است بر همین اساس نیروی انتظامی در حال پیگیری موضوع است.

وی در پاسخ به اینکه آیا صحت دارد که معاینه فنی خودروهای جدید 5 ساله می‌شود، گفت: در حال حاضر خودروهای نو تا دو سال نیاز به معاینه فنی ندارند مگر اینکه عیوب آنها برای پلیس مشهود باشد. اما در لایحه جدید راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده که معاینه فنی خودروهای جدید از دو سال به 5 سال افزایش یابد.

سردار مومنی گفت:‌ امیدواریم نمایندگان رسیدگی به این قانون را جزو اولویتها قراردهند تا پلیس بتواند در برخورد با تخلفات کارآمدتر باشد.