به گزارش خبرگزاری مهر کارگاه آموزشی سومین روز جشنواره دوربین.نت امروز، 17 آبان با عنوان"فضا در عکاسی" با حضور آرش حمیدی ساعت 15 آغاز و با کارگاه آموزشی حسین کریم زاده با عنوان "عکاسی سفر و ایرانگردی" در ساعت 18 دنبال می‌شود.

همچنین در این روز پنج مولتی مدیا با عنوان " The End Of Begining "ساخته مهرزاد کریم آبادی، "Beginning Of End "ساخته مهرزاد کریم آبادی، "بازیافت زباله" ساخته ابراهیم باغچه سرایی، "مادام تسو" ساخته بابک برزویه به همراه پخش مولتی مدیاهای برتر جهان به نمایش در می‌آید.

سه فیلم کوتاه " یک روز با قفل ساز منکان" ساخته مجید صباغ بهروز، "چهل منبر" ساخته حمیده شریف راد، "خانه فرشتگان" ساخته مهدی دلخواسته نیز ساعت 16 در سینما چهار بعدی برج آزادی برگزار می‌شود.این کارگاه‌ها و نمایش مولتی مدیا در سینما چهار بعدی برج آزادی(درب شرقی) ساعت 18 برگزار می‌شود و حضور برای عمومی آزاد و رایگان است.

در طول هفت روز برگزاری این جشنواره 11 کارگاه آموزشی برگزار و 16 فیلم کوتاه عکاسان و 20 مولتی مدیا به نمایش در می‌آید.مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس‌های برتر جشنواره 15 آبان ماه ساعت 16 و نمایشگاه از 16 تا 24 آبان و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز جمعه 21 آبان در مجتمع فرهنگی و هنری برج آزادی برگزار می‌شود.