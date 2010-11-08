معرفی 3200 طرح خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی به بانکها

محمدعلی اکبریانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه برای اجرای سه هزار و 200 طرح خوداشتغالی و خودکفایی اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال اختصاص یافته است، اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال برای طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد استان اختصاص یافته که تاکنون فقط 100 میلیارد ریال ازآن با اجرای هزار و 570 طرح جذب شده است.



وی با بیان اینکه با اجرای طرحهای مذکور بستر شغل هزار و 650 نفر از هم استانیها فراهم شده است افزود: این نهاد پس از بررسی کارشناسان به نیاز مندان و متقاضیان تسهیلات اشتغال به صورت قرض الحسنه اعطاء می کند.

وی با بیان اینکه ارسال طرحهای پیشنهادی مددجویان و نیازمندان توسط کمیته امداد همچنان به بانکهای عامل ادامه دارد، گفت: تاکنون سه هزار و 200 طرح به بانکهای عامل فرستاده شده است که از این تعداد هزار و 570 طرح تسهیلات دریافت و مابقی نیز درحال بررسی و دریافت تسهیلات هستند.



وی با اشاره به اینکه موقعیت اقلیمی و جمعیتی استان برای اجرای طرحهای دامپروری و کشاورزی مساعد است، اظهار داشت: 60 درصد از طرحهای اشتغال را این طرحها به خود اختصاص داده و مابقی خدماتی و صنعتی هستند.



وی خاطرنشان کرد: برای اجرای هرچه بهتر طرحها و کمک به مجریان، این نهاد در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان پیشنهاد ایجاد مجتمعهای تولیدی و خدماتی را ارائه کرد.



وی با اشاره به اینکه پارسال هزار و 600 طرح خوداشتغالی با اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار اجرا شد، تصریح کرد: این اعتبارات از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکهای عامل پرداخت شد.



وی در ادامه به آموزش هزار و200 نفر در رشته های مختلف کاری با همکاری سازمان فنی و حرفه ای درسال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: برای این دوره های آموزشی 210 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



وی یادآور شد: استعدادیابی و مشاوره شغلی، آموزش مهارتهای لازم، پرداخت وام به صورت غیرنقدی و بازدید مستمر توسط کارشناسان و آموزشهای تکمیلی را ازجمله موارد موفقیت مجریان طرحهای خودکفایی و اشتغال عنوان کرد.



وی تاکید کرد: کارخانجات و شرکتهای استان با انتخاب ازبین تولیدکنندگان داخل به خصوص از تولیدات طرحهای این نهاد که همه جزو بهترین تولیدکنندگان هستند کمک زیادی به درآمد زایی و ایجاد اشتغال و موفقیت هرچه بیشتر آنها در سطح استان می کنند.