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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

معرفی 3200 طرح خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی به بانکها

معرفی 3200 طرح خودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی به بانکها

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: سه هزار و 200 طرح خودکفایی و اشتغال از آبان ماه سال گذشته به بانکهای عامل در سطح استان معرفی شده است.

محمدعلی اکبریانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه برای اجرای سه هزار و 200 طرح خوداشتغالی و خودکفایی اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال اختصاص یافته است، اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال برای طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد استان اختصاص یافته که تاکنون فقط 100 میلیارد ریال ازآن با اجرای هزار و 570 طرح جذب شده است.
 
وی با بیان اینکه با اجرای طرحهای مذکور بستر شغل هزار و 650 نفر از هم استانیها فراهم شده است افزود: این نهاد پس از بررسی کارشناسان به نیاز مندان و متقاضیان تسهیلات اشتغال  به صورت  قرض الحسنه اعطاء می کند.

وی با بیان اینکه ارسال طرحهای پیشنهادی مددجویان و نیازمندان توسط کمیته امداد همچنان به بانکهای عامل ادامه دارد، گفت: تاکنون سه هزار و 200 طرح به  بانکهای عامل فرستاده شده است که از این تعداد هزار و 570 طرح تسهیلات دریافت و مابقی نیز درحال بررسی و دریافت تسهیلات هستند.

وی با اشاره به اینکه موقعیت اقلیمی و جمعیتی استان برای اجرای طرحهای دامپروری و کشاورزی مساعد است، اظهار داشت: 60 درصد از طرحهای اشتغال را این طرحها به خود اختصاص داده و مابقی خدماتی و صنعتی هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای هرچه بهتر طرحها و کمک به مجریان، این نهاد در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان پیشنهاد ایجاد مجتمعهای تولیدی و خدماتی را ارائه کرد.
 
وی با اشاره به اینکه پارسال هزار و 600 طرح خوداشتغالی با اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار اجرا شد، تصریح کرد: این اعتبارات از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکهای عامل پرداخت شد.

وی در ادامه به آموزش هزار و200 نفر در رشته های مختلف کاری با همکاری سازمان فنی و حرفه ای درسال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: برای این دوره های آموزشی 210 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: استعدادیابی و مشاوره شغلی، آموزش مهارتهای لازم، پرداخت وام به صورت غیرنقدی و بازدید مستمر توسط کارشناسان و آموزشهای تکمیلی را ازجمله  موارد موفقیت مجریان طرحهای خودکفایی و اشتغال عنوان کرد.

وی تاکید کرد: کارخانجات و شرکتهای استان با انتخاب ازبین تولیدکنندگان داخل به خصوص از تولیدات طرحهای این نهاد که همه جزو بهترین تولیدکنندگان هستند کمک زیادی به درآمد زایی و ایجاد اشتغال و موفقیت هرچه بیشتر آنها در سطح استان می کنند.
کد مطلب 1187233

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