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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

ذوب آهن ایران در آستانه دستیابی به پاداش 5/1 میلیون دلاری AFC

ذوب آهن ایران در آستانه دستیابی به پاداش 5/1 میلیون دلاری AFC

کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم قهرمان فصل جاری لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا پاداش 1/5 میلیون دلاری اختصاص خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در حالی روز 22 آبان در شهر توکیو ژاپن برگزار خواهد شد، که کنفدراسیون فوتبال آسیا پاداش 5/1 میلیون دلاری را برای قهرمان این مسابقات تعیین کرده است.

این مبلغ جدای از پاداشی خواهد بود که فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) برای حضور نماینده آسیا در مسابقات جام باشگاه‌های جهان به تیم قهرمان آسیا اختصاص خواهد داد.

با این شرایط ذوب آهن در آستانه موفقیتی بزرگ برای فوتبال باشگاهی ایران قرار دارد و به نظر می رسد چنین پاداش‌های قابل توجهی، انگیزه بسیار بالایی برای فتح مهمترین جام باشگاهی آسیا باشد. 

در ضمن اگر تیم ذوب آهن به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا دست یابد، منصور ابراهیم زاده نیز شانس حضور در جمع مربیان برتر قاره کهن را خواهد داشت.

دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 دقیقه روز شنبه 22 آبانماه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره‌جنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1187234

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