لوگوی گوگل پرتو ایکس شد / 115 سال از کشف پرتو ایکس گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، لوگوی گوگل در یادبود صد و پانزدهمین سالگرد کشف پرتوهای ایکس شبیه به فیلم رادیوگرافی شد که دو حرف "O" داخل آن می درخشند.

کشف پرتوهای ایکس در 8 نوامبر 1895 رخ داد زمانی که "ویلهلم کونراد رونتگن" با استفاده از یک لوله کاتدی و یک لوله باریومی درحال کار بر روی بعضی از محصولات شیمیایی فلورسانت بود که در تاریکی مشاهده کرد پرتوهایی نامرئی می توانند از میان یک جسم غیرشفاف عبور کنند و بر روی یک کاغذ حساس، تصویری از آن جسم ایجاد کنند.

این کشف کاملا اتفاقی توانست تحولی بزرگ در تاریخ پزشکی ایجاد کند. واضح بود که از لوله در زمان حضور پرتوهای کاتدی تششعاتی تابش می شود و این تششعات در اندازه های دقیقی از درون ماده عبور می کنند.

لوگوی 8 نوامبر 2010 گوگل پرتو ایکس شد

پس از این کشف، این دانشمند توانست اولین تصویر رادیوگرافی از دست فردی به نام "آلفرد فن کولیدر" را به دست آورد.

رونتگن به دلیل ناشناخته بودن این پرتوها نام "ایکس" را برای آنها انتخاب کرد. نامی که تا به امروز بر روی این پرتوها باقی مانده است. وی به پاس این کشف در اولین سال اعطای جوایز نوبل در 1901 جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.

پرتوهای ایکس به پرتوهایی اطلاق می شوند در طیف الکترومغناطیس با طول موج بین 10 نانومتر تا 1000/1 نانومتر (1 پیکومتر) گسترده شده باشند.

امروزه پرتوهای ایکس در عرصه پزشکی از طریق رادیوگرافی، در تجزیه های شیمیایی از طریق طیف فوتومتری XRF و در تجزیه ساختار مواد از طریق کریستال گرافی پرتوهای ایکس و طیف نگار جذب پرتوهای ایکس کاربرد دارند.

الگوی تولید پرتوهای ایکس با دستگاه کاتدی

در سال 1892 هنریش هرتز نشان داد که پرتوهای کاتدی می توانند از طریق ورقه های فلزی بسیار باریک (مثل آلومینیوم) عبور کنند. فیلیپ لینارد، یکی از دانشجویان هرتز فرضیات این دانشمند آلمانی را دنبال کرد و به این ترتیب توانست نسخه جدیدی از لوله های کاتدی را توسعه دهد که این لوله به لابراتوار "رونتگن" فروخته شد.

ویلهلم کونراد رونتگن

در آوریل 1887 نیکلا تسلا مطالعه بر روی پرتوهای ایکس را با استفاده از لوله های کاتدی آغاز کرد و توانست یک لوله ویژه پرتوهای ایکس را با تنها یک الکترون بسازد.

در 8 نوامبر 1895 ویلهلم رونتگن، دانشمند آلمانی در حال آزمایش با لوله های کاتدی در خلاء پرتوهای ایکس را مشاهده کرد. وی در 28 دسامبر 1895 گزارش اولیه درباره نوع جدیدی از پرتوها را نوشت و آن را به مجله Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft فرستاد. به این ترتیب اولین اعلام رسمی و عمومی کشف پرتوهای ایکس منتشر شد.